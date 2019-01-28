Ve dizeli bitirdi

EMİSYON skandalı ve sertleşen regülasyonlar sonrası Avrupa’da dizel otomobil üretimi ve satışları hızla düşmeye başladı. Bundan 2 yıl önce satışlarda yaklaşık yüzde 50 olan dizelin payı 2018 yılının sonunda yüzde 33’lere kadar geriledi. Avrupa’da dizelin payının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Türkiye’de de dizel satışları az da olsa düşmeye başladı. Avrupa’daki gibi hızlı olmasa da son üç yıldaki düşüş 4 puana yaklaştı. 2015’te 61.7 olan dizelin payı, 2016’da 61.5’e 2017’de ise 60.67’ye geriledi. Dizel otomobil satışlarındaki düşüş 2018’de de sürdü. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2018 sonunda dizel otomobil satışları pazardaki düşüşe paralel olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı. Bu dönemde 282 bin 497 adet dizel otomobil satıldı. Dizelin payı ise yüzde 58.09’a indi. Yıl içinde bazı aylarda dizelin payı yüzde 56.8’i bile gördü. En yüksek düşüş ise B segmenti yani küçük sınıftaki dizel otomobillerde yaşandı. B segmentindeki dizel otomobil satışları yüzde 44 gibi yüksek oranda geriledi.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR

Avrupa’da dizelin payını çok hızlı bir şekilde elektrikli ve hibrit otomobiller alıyor. Her geçen gün elektrikli ve hibrit otomobillerin satışı artıyor. Türkiye’de ise elektrikli ve hibrit otomobillere yönelik vergi teşvikleri olsa da talep beklentilerin çok altında seyrediyor. 2018 sonunda Türkiye’de 155 adet elektrikli ve 3 bin 899 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Ama buna rağmen iç pazarda Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak özellikle hibrit (hem benzinli hem elektrikli motor) otomobiller konusunda ciddi yatırımlar yapılıyor. Yüzde 100 elektrikli otomobiller öncesi dizel motorlara alternatif olarak gösterilen çevreci hibrit araçlara yönelik Türk halkının bilinci hızla artıyor. 2 yılda Türkiye’de ‘hibrit alırım’ diyenlerin oranı yüzde 2’den 34’e çıkarken, markaların bu konudaki yatırımları da artıyor. Japon Toyota’nın Sakarya’da hibrit C-HR üretiminin ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle hibrit Corolla üretimini de devreye alması Türkiye’de bu konuda bilincin artmasına destek olurken, Fransız Renault da ilk hibrit modeli olan yeni Clio’yu Bursa’da üretmeye hazırlanıyor. Fransız otomotiv devi Bursa’da ayrıca hibrit motor da üretecek.

1 YIL ÖNCE ULAŞTIK

Sonuçta Türkiye’de üretilen hibrit modellerin artmasıyla bu konudaki bilincin daha da yükseleceğini belirten Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hibrit Corolla’nın devreye girmesiyle 2019’da Türkiye’de artık dizel otomobil satışını tamamen bitirdiklerini açıkladı. “Biz yıllardır bu yıla hazırlanıyorduk” diye konuşan Bozkurt, şunları söyledi: “Artık dünyada hiç bir fabrikada dizel otomobil üretmiyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hibrit ve benzinli araçlarımızın satışına devam edeceğiz. Avrupa’da Toyota’nın toplam satışları içinde hibrit satışları yüzde 58’e ulaştı. Türkiye’de de artık hibrit otomobillerin hızla dizelin yerini almaya başladığını gözlüyoruz. Aslında biz Toyota Türkiye olarak, “2020’de her binek modelimizin bir de hibrit versiyonu olacak” diye hedef koymuştuk. Buna 1 yıl önceden ulaştık. Bu yıl bizim yıllardır üzerine yatırım yaptığımız ve Corolla dahil olmak üzere her binek modelimizin hibrit versiyonlarının olacağı bir yıl olacak.”

100 KİŞİDEN 34’Ü ‘HİBRİT ALIRIM’ DİYOR



ALİ Haydar Bozkurt, dünyada artık dizel trendlerinin yok olmaya başladığını belirterek, “Avrupa’da dizel satışları yüzde 30’lara kadar düşmüş durumda. Yani bütün dünya ile birlikte Türkiye’de de hibrit çok daha fazla merak ediliyor. Son yıllarda yaptığımız araştırma ve analizlerde, hibriti bilen insan sayısında da çok ciddi artış var. 2 yıl önce Türkiye’de ‘Hibrit alırım’ diyenlerin oranı yüzde 2 iken, bugün yüzde 34’e çıktı. Hibrit tercihi çok ciddi oranda artıyor. Bu dünyada da böyle. Biz de çok avantajlıyız çünkü bizim toplumumuz yeni teknolojilere çok hızlı adapte oluyor. Hibrit motorlu versiyonlarımız vergi teşviki kapsamında. Bu bizim elimizi biraz rahatlatıyor. Bunun avantajını kullanacağımızı düşünüyoruz. Çünkü insanlar hibriti öğrendikçe dizel almayı çok anlamlı bulmuyor. Vergi teşviki olduğu için fiyatları kıyasladığımda hibritler makul seviyeye gelmiş oluyor. O zaman neden hibrit olmasın demeye başlıyorlar. Tabii bir de ilave olarak pazara iddialı 4-5 yeni model gelince bu tercihler artacaktır” diye konuştu.

KAMERALI DİKİZ AYNASI

ÖNCÜSÜ olduğu SUV segmentinde 2017 ve 2018 yılını “Dünyanın en çok satılan SUV modeli” olarak tamamlayan Toyota RAV4 tamamen yenilendi. Türkiye’de nisan ayından itibaren sadece hibrit versiyonu satışa sunulacak 5’inci jenerasyon RAV4 Hybrid için bu yıl 1000 adetlik satış hedefi konmuş. 222 beygir güce sahip yeni 2.5 litre hibrit motor, elektrikli dört çeker AWD-i sistemine sahip. Toyota’nın birçok fayda sunan dördüncü jenerasyon kendi kendini şarj eden hibrit sistemi de ilk kez yeni RAV4’te kullanılıyor. Daha kompakt hale getirilen hibrit sistemde, yeni bataryalar yüzde 11 daha hafif ve şanzıman kaybı öncekine oranla yüzde 25 daha az. RAV4 Hybrid, 4.5 lt/100 km tüketime ve 103 g/km emisyona sahip olarak ön plana çıkıyor. Yeni RAV4 Toyota’da ilk kez kullanılan bir özelliğe de sahip. Yeni kameralı dikiz aynası, daha iyi bir çevre görüş açısı sağlıyor. İstenildiğinde konvansiyonel otomatik kararan ayna olarak, direkt arkadaki yolu ve trafiği yansıtacak gibi kullanılabiliyor. İstenildiğinde ise daha geniş bir açıya sahip dijital bir ekran olabiliyor. RAV4’ün arka camına monte edilen yüksek çözünürlüklü kamera sadece bir düğmeyle, gerçek zamanlı görüntüyü buraya aktarmaya başlıyor.

YENİ MODELLERLE İLK 3’Ü HEDEFLİYOR

2019 yılında toplam pazarın 400 bin adetler mertebesinde olmasının öngörüldüğünü kaydeden Ali Haydar Bozkurt, bu rakamın bile daha altında olma ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor. Toyota olarak planlarını 400 bin adetlik bir pazara göre yaptıklarını kaydeden Bozkurt, “Bu yıl bizim için çok önemli, çünkü toplam 4 yeni Toyota modelini satışa sunacağız. Hemen belirtmeliyim ki; biz 2019 yılı içerisinde lansman planımızı hiçbir şekilde değiştirmedik. Özellikle 400 binli rakamların konuşulduğu bir senede kolay olmayacak bu. Ama Lexus’u da dahil edersek 5 yeni model bize büyük destek verecek. Buna güvenerek biz daralan pazara dayanabiliriz. Yani küçülmeden bu yılı kapatabiliriz” dedi. 2018 yılını 33 bin 978 bin adet ile kapattıklarını ve pazar paylarını yüzde 1 civarında artırarak 5.5’e çıkardıklarını kaydeden Bozkurt, 2019 hedeflerinin ise daralan pazara rağmen yeni modellerle 28-30 bin adet civarında bir satış olduğunu söyledi. Bozkurt, “Geçen yıl toplam pazardan daha az daraldık ve sıralamada 5’inci marka olduk. Bu yıl 300 bin adet öngörülen otomobil pazarında pazar payımızı yüzde 9’un üzerine çıkartabiliriz. Bu da bizi ilk 3 marka arasına sokar. 3 olmasak bile yılı büyük olasılıkla 4’üncü sırada tamamlarız” diye konuştu.

YENİ RİFTER YOLDA, 508 SÜRPRİZ YAPABİLİR

2018 yılında toplam otomotiv pazarı yüzde 35 daralırken pazar payını artırarak yüzde 4.9 pazar payı ile 7’inci sıraya yükselen Peugeot, 2019 yılında da daralan pazara rağmen yüzde 5’lık pazar payı hedefliyor. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, çok iyimser bir tahminle 2019 yılında Türkiye’de toplam pazarın 520 bin adede ulaşmasını öngördüklerini belirterek, “Bizim toplam satış hedefimiz ise 26 bin adetle yüzde 5 pazar payı elde etmek. Her şeyden önce müşteriyi merkeze konumlandıran yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Mart sonunda yeni Rifter model lansmanımız, hafif ticari araç pazarındaki atağımız, genişleyen ve güçlenen bayi teşkilatımız ile sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz” dedi. Geçtiğimiz yıl Avrupa’da satışa sunulan yeni 508 modelini ise Türkiye’ye bu yıl getirmeyi planlamadıklarını kaydeden Anaç, ancak pazarın dinamiklerine göre yılın ikinci yarısında bir sürpriz yapabileceklerini de sözlerine ekledi. Anaç hibrit modellerin ise Türkiye’ye 2020 yılında geleceğini belirtti.