Vade uzadı faiz düştü

Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı indirimin ardından gözler bankalara çevrilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da başta kamu bankaları olmak üzere bankaların faiz indirmeye yakın zamanda başlayacağını açıklamıştı. Kamu bankaları dün konut ve tüketici kredilerinde indirime gitti. Bankalar ayrıca konut kredisinde vadeyi de 120 aydan 180 aya kadar çıkardı. Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar konut kredilerinde faizi azami 180 ay vade için aylık yüzde 0.99’a indirdi. Böylece 500 bin liralık konut kredisi alacak olan bir kişinin aylık taksidi 120 ay vade için 9 bin 203 liradan 7 bin 138 liraya gerileyecek. Toplam geri ödeme tutarı da 1 milyon 104 bin 395 liradan 856 bin 668 liraya düşecek.



VADE 180 AY OLDU

Kredi faizlerine yönelik ilk indirim dün Ziraat Bankası’ndan geldi. Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar konut kredisinde aylık faizi yüzde 1.55’den 0.99’a indirdi. Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1.19, 1 milyon lira ve üzeri konutlar için de faiz oranını yüzde 1.39 olarak belirledi. 500 bin lira konut kredisi kullanan bir kişi yüzde 1.55 faizle 180 ay vadeli konut kredisi kullansaydı aylık taksidi 8 bin 269 lira olacak ve toplamda 1 milyon 488 bin 396 lira olarak ödeyecekti. Faiz aylık 0.99’a düşürüldüğü için 180 ay vadeli 500 bin lira kredi alan aynı kişi aylık 5 bin 962 lira aylık taksit ödeyecek ve toplamda ödeyeceği tutar 1 milyon 73 bin 212 liraya düşecek. Vakıfbank da konut kredisini 500 bin liraya kadar kredilerde yüzde 1.49’dan yüzde 0.99’a indirdi. Vakıfbank 1 milyon liraya kadar konut kredilerinde yüzde 1.19, 1 milyon ve üzeri konut kredileri için de 1.39 faiz uygulayacak.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank tüketici kredi faizlerini de düşürdü. Ziraat Bankası, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1.49’dan, diğer müşterilere ise yüzde 1.59’dan tüketici kredisi kullandıracak. Daha önce aylık yüzde 1.8’den kredi kullandırıyordu.

Vakıfbank da ihtiyaç kredisi faiz oranını ise yüzde 1.78’den maaş müşterileri için yüzde 1.49’a, diğer müşteriler için yüzde 1.59’a düşürdü. Ziraat Bankası’ndan 60 ay vade ile 10 bin lira tüketici kredisi alan bir kişinin aylık taksidi 299 liradan 281 liraya düşecek. Aynı kişi eğer bankanın müşterisi ise aylık 273 lira taksit ödeyecek.

YÜZDE 17’DEN BAŞLIYOR

Öte yandan kredi değerlendirme notu A olan firmalar, yüzde 17 faizle Ziraat Bankası’ndan kurumsal kredi kullanabilecek. Kurumsal kredi faizleri; kredi değerlendirme notu B olan firmalara yüzde 17.50’den, C olan firmalara ise yüzde 18’den uygulanacak. Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde ise azami yüzde 19 faiz oranı uygulanacak.

ELMAS: FAİZİ 0.80’E ÇEKEBİLİRİZ

KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, iki yıldır yavaşlama yaşanan konut pazarında faiz hamlesiyle hareketlilik beklediklerini söyledi. 1.5 yıldır ertelenen bir talep olduğunu belirten Elmas, “Şu anda büyük bir fırsat doğdu. 180 ay da bence çok önemli. Sadece 0.99 değil, 180 ayda 500 bin lira ve altında kredi kullanabilecek olan vatandaşlarımız için çok büyük bir fırsat. Orada da neredeyse kira öder gibi bir taksite düşürüyor konut bedellerini. Şunu da belirtmek istiyorum; bankalarımızın yaptığı açıklamalar içerisinde, bu rakamların anlaşmalı konut firmalarının anlaşması dahilinde daha da aşağı düşürülebileceği belirtiliyor. Yani bizler, KONUTDER üyeleri olarak, bankalarımızla anlaşarak rakamları daha aşağı çekebiliriz. 0.80’e kadar çekilebilir, sektörümüz bunu yapabilir. Ayrıca bunu önümüzdeki dönemde kampanyalaştırabiliriz” diye konuştu.

‘KAMU BANKALARI FAİZDE DÜŞÜŞ SÜRECİNİ BAŞLATTI’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının faizlerde düşüş sürecini başlattığını kaydetti. Albayrak Twitter’dan yaptığı değerlendirmede, “Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

EXİMBANK TL KREDİ FAİZİNİ YÜZDE 11.84’E İNDİRDİ

TÜRK Eximbank’tan yapılan açıklamada KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırılan TL kredilerindeki faiz oranının yüzde 15.19’dan yüzde 11.84 seviyesine indirildiği belirtildi. Söz konusu değişikliğin oransal olarak yüzde 22 düzeyinde indirime tekabül ettiği ifade edilen açıklamada, son iki ayda TL kredilerde yaklaşık 6 puanlık indirim yapıldığı ve faiz oranlarındaki aşağı yönlü trende paralel olarak faiz indirimlerine devam edileceği bildirildi.