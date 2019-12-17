Uygulamacıların gözü Google’da

BİLİŞİM dünyasında soluklar tutuldu, Google ile Rekabet Kurumu arasında süren görüşmeler yakından takip ediliyor. Rekabet Kurumu, android işletim sisteminde kullanıcılara seçim hakkı tanımadığı gerekçesiyle Google’a hem haksız rekabet cezası vermiş hem de android işletim sistemlerinde düzenleme talep etmişti. Yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilemeyince Google’ın da Türkiye’de yeni android modellerde kendine ait işletim sistemlerinin kullanılamayacağını bir mektupla mobil cihaz üreticilerine bildirdiği ortaya çıkmıştı.

HARİTA VE YOUTUBE OLMAYACAK

Mektubun kamuoyuna yansıması üzerine dün ve önceki gün ard arda açıklamalar yapsa da Google henüz yeni android modellerde işletim sisteminin kullanılmaması kararından geri adım atmış gözükmüyor. Önümüzdeki günlerde Rekabet Kurumu ile Google arasında bir anlaşma söz konusu olmazsa ya da şirket kararından vazgeçmezse bundan sonra Türkiye’ye gelecek ya da burada üretilen yeni model android cihazlarda, Google işletim sistemleri kullanılamayacak. Bu da Google aramadan, Youtube’a, Google Play’den, Google Harita’ya kadar günlük hayatta sık sık başvurulan birçok uygulamanın artık yeni cihazlarda kullanılamayacağı ya da artık tüketiciye cihazında hazır olarak sunulamayacağı anlamına geliyor. Türkiye pazarında yüzde 90’ın üzerinde paya sahip android cihaz satışlarının bu gelişmeyle düşmesi bekleniyor.

PEK ÇOK İNTERNET HİZMETİ

Ancak uzmanlar asıl kaosun uygulama geliştiricileri açısından yaşanacağına dikkat çekiyor. Çünkü bugün gelinen noktada hemen hemen tüm mobil uygulamalarda Google’ın android işletim sisteminin altyapısı kullanılıyor. Bankalardan, e-ticaret sitelerine ve üye kabul eden, bildirim gönderen bütün internet sitelerine kadar pek çok kurum ve uygulama Google’ın altyapısı üzerinden hizmet veriyor. Yeni çıkacak modellerde Google’ın android işletim sisteminin olmaması demek, bu cihazlarda online bankacılık hizmetlerinden, fatura ödemelerine kadar bugün internet üzerinden yapılan birçok hizmetin aksaması anlamına gelebilir. Bu açıdan Google’ın yaptığı açıklamalar mobil cihaz üreticileri ve kullanıcılar kadar tüm bu hizmetleri mümkün kalın uygulamaların geliştiricileri tarafından da dikkatle izlendi.

SEÇME HAKKI SUNULMALI

Google’ın açıklamasına göre piyasadaki mevcut modeller karardan etkilenmeyecek. Bu durumda kararın ilk etkilerinin yeni modellerin Türkiye’ye gelmesi beklenen mart ayından itibaren hissedileceği tahmin ediliyor. Sektöre yakın kaynaklar, sadece yabancı bir arama motoru şirketinin şikayetiyle başlayan bu sürecin, Türkiye’de yüzde 90’ın üzerinde paya sahip android pazarını ciddi şekilde olumsuz etkilenmesine izin verilmeyeceğini ve kısa sürede anlaşma sağlanmasının beklenebileceğini belirtiyor. Ancak uzmanlar sürecin kısa sürede anlaşmayla sonuçlanmasını beklese de, Türkiye’nin Google’ın Avrupa Birliği’nin benzer taleplerine verdiği yanıt gibi Türkiye’de de kullanıcılara en azından farklı arama motorunu seçme hakkı tanıması konusundan taviz vermeyeceğine de dikkat çekiyor.

GOOGLE AB’DE GERİ ADIM ATTI

AVRUPA Komisyonu da Google’a geçtiğimiz yıl mobil cihazlardaki stratejisiyle haksız rekabete yol açtığı ve aramalardaki hakimiyetini güçlendirdiği iddiaları konusunda üç yıl süren bir araştırmanın ardından 5 milyar dolar para cezası vermişti. Bu para cezası, piyasa düzenleyicisi bir kurumun tek bir firmaya verdiği en büyük miktar olarak değerlendirilirken, Google, AB’de kullanıcılara farklı arama motoru seçmelerine izin vereceğini duyurmuştu. Google ayrıca geçtiğimiz yaz ABD-Çin ticaret savaşları kapsamında gündeme gelen Huawei’ye de işletim sistemini vermeyeceğini açıklamış sonrasında geri adım atmıştı. Türkiye’de ise Rekabet Kurumu yürüttüğü araştırmanın ardından Google’a 93 milyon TL para cezası vermiş ve android işletim sistemini düzenlemesini talep etmişti. Bu konuda attığı adımlar yetersiz görülen Google Türkiye’de, AB için aldığı karara benzer bir karar almak yerine, bundan sonra Türkiye’ye gelecek android modellerde kendi Google işletim sisteminin kullanılamayacağını açıkladı.