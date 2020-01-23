Üsküdar'da arsa soygunu... Mağdurlardan kimi milyonluk evini kimi parasını kaybetti

ÜSKÜDAR, Kanlıca, Çekmeköy, Salacak gibi gözde semtlerde iş yapan birçok kişi bu günlerde kara kara düşünüyor. Hemen hepsi iş sahibi bu kişiler, bir süre önce tanıştıkları Ramazan B. ile girdikleri ‘arsa ticareti’nin kurbanı olmuş durumda. Kimi, arsa başına 20-30 bin lira kazaç elde edeceğim umuduyla milyonluk evinden oldu, kimi yüklü miktarda parasını kaybetti. 10’a yakın kişi adına savcılıklara yapılan başvuru ve açılan davalarda mağdurların bir kısmı, hayali olduğu ortaya çıkan arsa alım satımı sonrası Ramazan B.’ye güvendiklerini söylerken, bir kısmı ise B.’nin kendilerine yedirdiği tatlıya birşey kattığı düşüncesinde.

ÖNCE KAZANDIRDI

Üsküdar’da restoran işleten E. Ö., Ramazan B. ile, müşteri olarak işyerine gelmesiyle tanıştı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan B. “Çanakkale’de yeni köprü yapılıyor. Bu köprünün civarındaki köylülerde çok sayıda ucuz arsa oluyor. O köylerde benim adamlarım var. Paraya sıkışan köylüyü bana haber veriyorlar. Arsalardan kısa sürede iyi kâr elde ediyorum. Seninle de ortak iş yapalım” dedi. Restorana 15-20 kez gelen B.’nin ısrarlarına dayanamayan E. Ö. teklifi kabul etti. Ramazan B. ilk olarak 50 bin TL istedi. Ö. 50 bin TL’yi, B.’nin adamı olan İbrahim C.’nin şirket hesabına gönderdi. Bir-iki hafta kadar sonra Ö.’nün hesabına 70 bin TL geldi. B., 100 bine aldıkları arsayı da 140 bine sattığını söyledi. Bu durum Ö.’nün, B.’ye güven duymasını sağladı. B.’ye güveni iyice pekişen E. Ö. bir süre sonra daha yüklü paralar verdi. Ancak bir süre sonra tapu kayıtlarına bakmak isterken dolandırıldığını anladı. Gerçekte ne arsa işi yapılmıştı ne de E. Ö. adına çıkan bir tapu... Toplamda 750 bin TL zarar olduğunu söyleyen E. Ö., B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

TATLIYI YEDİ İMZAYI ATTI

Üsküdar Çengelköy’de perde mağazası işleten F. ve E. Ö. kardeşler de, Ramazan B. hakkında savcılık suç duyurusunda bulundu. Ö. kardeşler, 100 bin lirayı aşkın nakit paranın yanı sıra Beylikdüzü Yakuplu’da bulunan deniz manzaralı 1.5 milyon liralık dairenin ellerinden gittiğini iddia ediyor. İki kardeş adına sunulan dava dilekçelerinde ilginç de bir iddia dile getirildi. Dilekçelerde özetle “Ramazan B., müvekkillerin yanına her geldiğinde beraberinde tatlı getirdi. Ancak getirdiği tatlıları, sağlığını gerekçe göstererek, kendisi yemedi. En son getirdiği tatlılardan da iki kardeş yedi. Müvekkiller, yedikleri tatlıdan sonra notere giderek sözleşme imzalamış. Müvekkiller, yedikleri tatlıdan sonra sersemleştiklerini, okuduklarını anlamadıklarını, imza attıkları evrakın da ayırdına varamamış” denildi. Mahkemeye yapılan başvuru sonrası Beylikdüzü’ndeki değerli dairenin üçüncü kişilere satışının yapılmaması için mahkeme tedbir kararı verdi. Benzer şekilde, iş insanı V. A. A. da eşi ile ortak olduğu 6 milyonluk deniz manzaralı dairesinin, kendisine ait yarı hissenin elinden gittiğini iddia ediyor. V. A. A.’nın tapusunun üçüncü kişilere devrine karşı mahkeme tedbir koydu. Ramazan B. tarafından dolandırıldıkları iddia edilen kişiler arasında Veteriner Hekim T. E., tesisatçı B. A., emlakçı I. M. de yer alıyor.

İZ BIRAKMAMAYA DİKKAT ETTİ

E. Ö.’nün avukatı Merve Uçanok, “Bu kişi, adını resmi hiçbir işlemde kullanmamaya dikkat etmiş. Yakın adamı İbrahim C. ve Tamer K. isimli kişiler aracılığıyla bu işleri yürütmüş. Para hareketlerinin tamamı bu kişiler üzerinden yapılmış. Bu işlemleri yaptıktan sonra izini kaybettiren bu kişi yüzünden birçok kişi büyük zarara uğramış durumda” diye konuştu.

DOLANDIRICILIK YAPTIĞINI BİLİYORDUM

Suçlamaların odağındaki Ramazan B. sırra kadem bastı. Ramazan B.’nin yönlendirmesiyle hesabına milyonlarca lira yatırılan İbrahim C. ise şunları söyledi: “Yapılan işin dolandırıcılık olduğunu biliyordum. Hesapları ile ilgili sıkıntı olduğunu söyleyerek benim banka hesaplarımı kullandı. Bu işten toplam kazancım 30-40 bin lira oldu. Ramazan’a ben de ulaşamıyorum”.

Mağdurlardan biri, Salacak’ta bulunan deniz manzaralı dairesinin başka kişiye satıldığını tesadüfen öğrendi.