Üreticiye 62.3 milyar TL’lik destek

ZİRAAT Bankası’nın Türkiye’de ekonomik olarak üretilebilen ve sürdürülebilir pazarı olan her türlü tarımsal ürün için kredi kullandırdığını ifade eden Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, bu yönüyle Ziraat Bankası’nın tarım kredilerindeki ürün yelpazesinin oldukça geniş olduğuna dikkat çekti.

Büyükbaş ve küçükbaş besi, süt ve damızlık hayvancılık; et, yumurta ve damızlık amaçlı kanatlı üretimi; tarla ve bahçe bitkileri yetiştiriciliği, örtüaltı tarımı, meyve ve sebze yetiştiriciliği, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, süs bitkisi üretimi gibi bitkisel üretim faaliyetleri; avcılık ve yetiştiricilik suretiyle yapılan balık ve her türlü su ürünleri üretimi; organik tarım, iyi tarım gibi özel uygulamalar ve tarımsal üretim için gerekli her türlü makine ve ekipmanların finansmanına yönelik kredilerinin bulunduğunun altını çizen Pişmaf, “Klasik anlamda tarımsal üretimin yanı sıra, tarımın olmazsa olmazı lisanslı depo ve soğuk hava deposu gibi tarımsal ürünlerin saklanması ve muhafazasına yönelik yatırımlar ile süt ve süt ürünleri üretimi; meyve/sebze kurutma/dondurma; meyve suyu ve konsantresi, salça, turşu, reçel, marmelat, pekmez üretimi; su ürünleri paketleme, tütsüleme, kurutma ve tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi gibi konularda da tarım kredisi kullandırıyoruz” dedi.

ÜÇ KREDİ PAKETİ

Bu yıl uygulamaya koydukları üç kredi paketi hakkında da değerlendirmeler yapan Pişmaf, sözlerini şöyle sürdürdü: “2019 yılının hemen başında Seracılık Kredi Paketimizi duyurduk. Seracılık kredi paketinin hedefini, bu faaliyeti jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu yerler başta olmak üzere seracılığın teknik ve ekonomik olarak yapılabildiği tüm bölgelerimize yaygınlaştırmak ve böylece örtüaltı tarımında üretimi arttırmak olarak belirledik. Kısa bir sürede bu kapsamda 65 ilimizden 1 milyar TL’ye yakın talep aldık ve henüz asıl yatırım döneminin başında olmamıza rağmen yaklaşık 400 milyon TL kredi kullandırdık. Nisan ayında hedef kitlesi orman köylülerimiz olan Orman Köyleri Kredi Paketimizi de uygulamaya koyduk. Bu kredi paketi ile orman köylerinde yaşayan ve tarımsal üretim yapmak isteyen kişilerin arıcılık, mantar yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yapacakları yatırım ve üretimin finansmanını amaçlıyoruz. 100 bin TL’ye kadar özkaynaksız olarak kredi kullandırabildiğimiz bu paketle orman köylülerimize yeni iş ve gelir alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Mayıs ayında da ülkemizin ithalatında önemli yer tutan soya, mısır ve ayçiçeğinin yurtiçinde üretimini teşvik edebilmek amacıyla soya, mısır, ayçiçeği kredi paketini uygulamaya koyduk. Bu kapsamda, birinci ya da ikinci ürün olarak soya, mısır veya ayçiçeği yetiştiren üreticilerimiz, hem üretimleri ile ilgili işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi; hem de bu üretimleri ile ilgili ihtiyaç duyacakları tarımsal mekanizasyon ve modern basınçlı sulama sistemi yatırımlarıyla ilgili yatırım kredisi kullanabilecekler.”

ARACILIK HİZMETİ

Ziraat Bankası olarak hem ürün ve hizmetleri günün gereklerine uygun olarak sürekli yenilediklerini hem de yeni uygulamalar geliştirerek hayata geçirdiklerini belirten Ferhat Pişmaf, “Kredi paketleri dışında uygulamaya koymayı planladığımız ürün ve hizmetlerimiz de bulunuyor. Önümüzdeki dönemlerde bu ürünleri de uygulamaya alacağız. Bankamızca tarım sektörüne yalnızca kredi verilmemekte, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere muhtelif kurum/kuruluşlar tarafından destekleme, hibe vb. ödemelere aracılık hizmeti de sunulmaktadır. Bu kapsamda tarım sektöründeki müşterilerimizin sayısı 2 milyonun üzerindedir. Bankamızca kredi kullandırılan üretici sayısı ise 700 bine yaklaşmış; üreticimize kullandırdığımız krediler nisan ayı itibariyle 62.3 milyar TL’ye ulaşmıştır. Söz konusu kredilerimizin yüzde 19’u sübvansiyon uygulaması dışındaki kredilerden oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘TARIMA VE ÇİFTÇİYE 155 YILDIR HİZMET VERİYORUZ’



ZİRAAT Bankası’nın 155 yıldır ülke tarımının ve çiftçisinin kalkınmasına hizmet ettiğini, kesintisiz finansman ve destek sağladığının altını çizen Ferhat Pişmaf, “Bizim için tarım bankacılığı, kredi pazarlama ve kar meselesi değil, ülkemizin geleceği için stratejik ve milli bir meseledir” dedi. Tarım sektörüne yönelik kullandırdıkları kredilerde geri dönüşler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Pişmaf, şunları söyledi: “Miktarı, maliyeti, vadesi ve geri ödeme takvimi doğru olarak kurgulanmış kredilerin geri ödemelerinde, öngörülemeyen gelişmeler dışında herhangi bir aksama meydana gelmemesi beklenir. Ancak, tarım sektörünün kendine has özellikleri nedeniyle her zaman beklenmeyen durumlar söz konusu olabilmektedir. Bunların bazıları iklime ve doğal afetlere bağlı gelişmeler, diğerleri ise piyasadaki arz talep dengesine bağlı fiyat hareketlerinden kaynaklanan gelişmelerdir. Tüm bunlar üreticilerimizin zaman zaman nakit akışlarının bozulmasına ya da beklenen geliri elde edememelerine yol açabilir. Bu durumdaki üreticilerimize kredilerini 5 yıla kadar taksitlendirerek ödeme imkanı sunuyoruz. İhtiyaç duyması ve ödeme gücünün bulunması halinde ilave kredi de kullandırabiliyoruz. Böylece hem ödemelerini rahatça yapmasını hem de üretim için gerekli yeni kaynağı da kendilerine kullandırarak üretiminin devam etmesini sağlıyoruz. Bankamızca tarım sektörüne kullandırılan kredilerdeki geri dönmeme oranı yaklaşık yüzde 1.4 ile sektörün oldukça altında oranlardır.”

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

TARIM sektörünün daha ileri taşınması ve üreticilerin bilgi düzeyinin arttırılması amacıyla işletme ziyaretlerinde yaptıkları bilgilendirmelerin yanısıra, özellikle yatırımlar, kullanılabilecek krediler, hibe ve teşviklerin kapsamı gibi konularda üreticilere danışmanlık ve teknik destek de verdiklerini hatırlatan Ferhat Pişmaf, “2018 yılının sonlarına doğru Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi isimli sosyal sorumluluk projemizi uygulamaya koyduk. Üniversitelerimizin Ziraat Fakülteleri ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiğimiz ve odağına 18-30 yaş arasındaki gençleri alan projemiz kapsamında katılıcılara belirli konularda teknik eğitim ve girişimcilik eğitimi veriyoruz. Bugüne kadar eğitimlerimizi başarıyla tamamlayan mezunlarımızın sayısı 100’ü aştı. Halen Ankara, Adana ve Bursa’da süt sığırı yetiştiriciliği ve seracılık konularında eğitimlerimiz devam ediyor. Bu yıl içerisinde Antalya, İzmir, Tekirdağ, Kayseri ve Kırşehir’de de eğitim başlatmayı ve eğitim konularına koyun yetiştiriciliği ve sığır besiciliğini eklemeyi planlıyoruz” diye konuştu.