Üreticiler fıstık tarlalarını neden satıyor?
Başta baklava olmak üzere tatlılarda ve çeşitli alanlarda kullanılan Antep fıstığı üreticileri, artan girdi fiyatları ve olumsuz hava koşulları nedeni ile zor günler geçiriyor. Yaşadıkları sıkıntıları aşamayan birçok üretici, fıstık tarlaları için müşteri arıyor.
ÖZELLİKLE Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önemli geçim kaynaklarından biri olan Antep fıstığı yetiştiriciliği zor günler yaşıyor. Üreticiler yaşanan kuraklık ve bankaya olan borçları dolayısıyla fıstık tarlalarını satışa çıkarıyor. Son 4-5 yıldır yaşanan şiddetli kuraklık ve geçtiğimiz yıl meydana gelen dolu, fıstık yetiştiricilerini zor duruma sokarken bu durum üreticileri zarara uğratıyor.
5 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR
Satılığa çıkarılan tarlalar için biçilen değerde, en belirleyici unsur bulunduğu yer… Satışa konu olan tarlaların fiyatı 700 bin liradan 5 milyon liraya kadar çıkabiliyor.
ZARAR GETİRİYOR
Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız fıstık üreticisi Cihad Alagöz, fıstığı 10 TL'den sattıklarını belirtirken bunun tezgahta 60-70 TL'den alıcı bulduğunu ifade etti. Baklava için kullanılan boz iç fıstık satışının kolay olduğunu belirten Alagöz, diğer üreticiler gibi kendisinin de bu şekilde satış yaptığını söyledi. Çerez için kullanılan fıstığın, boz fıstığa göre daha zorlu olması nedeniyle pek tercih edilen bir yöntem değil...
Alagöz, fıstık üreticiliği dışında ticaretle uğraştığını belirterek fıstıkçılık sektörünün getirisinden çok götürüsü olduğunu belirtti. Alagöz, artan maliyetlerin önüne geçemediğini belirterek, üreticilikten ticarete yönelmek istediğini kaydetti. Ağaçlardan 10-15 yılda verim alınabildiğini ve fıstık tarlalarının bölge için hazine değerinde olduğunu belirten Alagöz, ''Üretimin ve satış fiyatının düşük olması dolayısıyla borçlarını ödeyemeyen üreticilerin başvurduğu son yöntem tarlasını satmak'' dedi.
Bulunduğu bölgede birçok tarla ve bahçe olduğunu ifade eden Alagöz, tarlasını satanların çok olmadığını ancak gün geçtikçe sayısının azalmadığını da söyledi.
KURAKLIK BÜYÜK ZORLUK ÇEKTİRDİ
Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak ise, bölge halkının büyük çoğunluğunun geçimini fıstıkçılıktan sağladığını ve istihdamının yüksek olduğunu söyledi. Çolak, bunlara karşın son 5 yıldır yaşanan kuraklık ve geçtiğimiz yıl yaşanan dolu olayları sonrası üreticinin büyük zorluk çektiğini belirtti. Olumsuz koşulların tarlalara yüzde 30 üzerinde zarar verdiğini ifade eden Çolak, üreticilerin ellerindeki ürünü satamadığını, banka fazilerinin yüksek olmasıyla da borçlarını ödeyemediklerini söyledi.
TÜRKİYE İLK 3 ARASINDA
Türkiye, Antep fıstığı gen merkezlerinden birisiyken dünya üretim ve ihracatında da çok önemli bir yere sahip. İhracatta ABD ve İran ile daima ilk üç arasında yer alan Türkiye'de geçtiğimiz yıl, iklim etkilerinden dolayı üretimi düşüş yaşadı. Bir önceki yılda 170 bin ton olan Antep fıstığı üretimi, geçtiğimiz yıl yüzde 54 azalarak 78 bin ton olarak kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle