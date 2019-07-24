Üniversiteyi bitirdi, memleketi Suruç'a döndü! Bir sözden etkilendi, ilk tesisini kurdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÜniversiteyi bitirdi, memleketi Suruç'a döndü! Bir sözden etkilendi, ilk tesisini kurdu
GeriEkonomi Üniversiteyi bitirdi, memleketi Suruç'a döndü! Bir sözden etkilendi, ilk tesisini kurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.07.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Üniversiteyi bitirdi, memleketi Suruç'a döndü! Bir sözden etkilendi, ilk tesisini kurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üniversiteyi bitirdi, memleketi Suruç'a döndü! Bir sözden etkilendi, ilk tesisini kurdu

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra memleketi Suruç'a dönüp restoran açan genç girişimci, "Solucanlar, Afrika fillerinden daha güçlü ve ekonomi için ineklerden daha önemlidir" sözünden etkilenerek kariyerini farklı bir yöne çevirdi. Solucan gübresi üretimiyle ilgili yaklaşık bir yıl araştırma yapan Mehmet Emin Yavuzer, çevresinden borç para toplayarak "ek gelir olur" diye girdiği solucan yetiştiriciliğinde kısa zamanda önemli aşamalar kaydetti. Yaklaşık 3 yıl önce, ailesine ait araziye 200 metrekare alanda ilçedeki ilk tesisi kuran Yavuzer, 100 bin Kaliforniya solucanıyla başladığı üretimde solucan sayısını 1 milyona çıkararak aylık ortalama 5 bin lira gelir elde etmeye başladı.

Kitap okurken "Solucanlar, Afrika fillerinden daha güçlü ve ekonomi için ineklerden daha önemlidir" sözünden etkilenip borç para toplayarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki ilk solucan gübresi üretimi tesisini kuran Mehmet Emin Yavuzer, iki yılda, ayda ortalama 5 bin lira gelir elde edebilir hale geldi.

Üniversiteyi bitirdi, memleketi Suruça döndü Bir sözden etkilendi, ilk tesisini kurdu
Balıkesir'de dış ticaret alanında ön lisans eğitimini tamamlayan Yavuzer, yaklaşık 7 yıl önce memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine döndü.
Bir süre sonra lokanta işletmeciliğine başlayan genç girişimci, kitap okurken "Solucanlar, Afrika fillerinden daha güçlü ve ekonomi için ineklerden daha önemlidir" sözüyle karşılaştı. Bundan etkilenerek solucan gübresiyle ilgili araştırmalar yapmaya başlayan 31 yaşındaki Yavuzer, yaklaşık 3 yıl önce "ek gelir olur" diye arkadaşlarından borç para toplayıp, ailesine ait araziye 200 metrekarelik tesis kurdu.
Üniversiteyi bitirdi, memleketi Suruça döndü Bir sözden etkilendi, ilk tesisini kurdu
İşe başladığında 100 bin Kaliforniya solucanı satın alan Yavuzer, ilçedeki lokantalardan çay posası, yumurta kabuğu, sebze ve meyve gibi atıkları toplayarak tesisi büyütmeye başladı.
Üniversiteyi bitirdi, memleketi Suruça döndü Bir sözden etkilendi, ilk tesisini kurdu
Şu an 1 milyondan fazla solucana sahip olan girişimci, ek gelir elde etme hayaliyle başladığı işten ayda iki tondan fazla solucan gübresi satıp ortalama 5 bin lira kazanır hale geldi.
Üniversiteyi bitirdi, memleketi Suruça döndü Bir sözden etkilendi, ilk tesisini kurdu
Yavuzer, AA muhabirine, solucan gübresinin özellikle organik tarım yapanlar tarafından tercih edildiğini söyledi. İlçede organik tarımın yaygınlaşması için solucan gübresi üretimi yaptığını anlatan Yavuzer, okuduğu bir kitaptaki solucanlarla ilgili sözden etkilenerek bu konuda araştırmalar yaptığını, ilk etapta 100 bin solucanla işe başladığını, şimdilerde bu sayının 1 milyonun üzerine çıktığını dile getirdi.
Üniversiteyi bitirdi, memleketi Suruça döndü Bir sözden etkilendi, ilk tesisini kurdu
Yavuzer, ilk zamanlarda herkesin kendisiyle dalga geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Solucan gübresi üretmeye başladığım ilk zamanlarda ailem ve çevremdeki herkes benimle dalga geçiyordu. Ben pes etmeden üretime devam ettim. Şimdi gübre satarak ailemi geçindiriyorum. Bölgemiz tarım bölgesi ve tarımın yeniden canlanması için bu tür tesislerin daha çok artmasını istiyoruz. İlçeme faydalı bir birey olmak için üretim yapıyorum. Tesisteki her şeyi kendi imkanlarımla yaptım. 200 metrekare alanda üretime devam ediyorum. Önümüzdeki yıllarda yaklaşık 5 dönüm alanda tesis kurarak üretime devam edeceğim."

Üniversiteyi bitirdi, memleketi Suruça döndü Bir sözden etkilendi, ilk tesisini kurdu
Taleplere yetişemiyor

İlçede solucan gübresine talebin iyi olduğuna dikkati çeken Yavuzer, "Şimdiye kadar 20 tonun üzerinde gübre ürettim. Yeni olduğum için bu üretim her geçen gün artıyor. Talepler ilçedeki çiftçiden geliyor. Bu gübreyi kullanan herkes memnun kalıyor. Kullanan diğer sene için siparişlerini veriyor. Aylık üretimimiz 2 ile 3 ton arasında değişiyor." dedi.

Üniversiteyi bitirdi, memleketi Suruça döndü Bir sözden etkilendi, ilk tesisini kurdu
Yavuzer, ilçedeki evlerden, restoran ve kafe gibi iş yerlerinden çay posası, yumurta kabuğu, sebze ve meyve gibi atıkları toplayarak, tesisinde solucanlara yem olarak verdiğini söyledi.

Kendi arazisinde de solucan gübresini kullandığına değinen Yavuzer, kimyasal gübreye göre daha yüksek verim elde ettiğini vurguladı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Resmi Gazete’de yayımlandı… Hurda uçaklara ne olacağı belli oldu!
Maaş farkları yarın hesapta! Tabloya bakın ve alacağınız tutarı görün
Dünyanın en iyi savunma sanayi şirketleri belli oldu! Türkiye'den 4 firma listede...
Çalışana mesleki emeklilik modeli