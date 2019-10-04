Ucuz kebabın içine bakın ne koyuyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriUcuz kebabın içine bakın ne koyuyorlar
GeriEkonomi Ucuz kebabın içine bakın ne koyuyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
04.10.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Ucuz kebabın içine bakın ne koyuyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ucuza satılan kebap ve dönerlere ilişkin uyarılar art arda gelirken et diye satılan bazı ürünlerin içinde boya, havuç ve soya fasulyesi olduğu ortaya çıktı.

Tavuk dönerci ve kebapçıların artmasıyla birlikte fiyatlarda önemli farklar ortaya çıkmaya başladı. Kentte tavuk döner normalde 7 lira ile 10 lira arasında satılırken, bazı satıcılar döneri 5 liradan, bazı satıcılar ise 3 liradan satıyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, "Ucuz etin içerisinde soya fasulyesi var. Havuçtan, tavuk kemiğinden ve kırıntıdan kıyma yapılıyor. Sakatat atıklarını bici boyası ile karıştırıp satıyorlar" dedi.

Okul çevreleri, sokak araları ve işlek caddelerde tavuk dönerci ile kebapçıların artması fiyat rekabetini de beraberinde getirdi. Rekabetle birlikte kimi satıcılar tavuk dönere martı eti, kimi kebapçılar da Adana kebabında soya kıyması kullanmaya başladı.

Kentte tavuk döner normalde 7 lira ile 10 lira arasında satılırken bazı satıcılar döneri 5 liradan, bazı satıcılar da 3 liradan satıyor. Et fiyatları da normalde 55 ila 60 lira arasında satılırken, bazı satıcılar eti 30 ila 45 lira arasında satıyor.

“UCUZ ETTEN UZAK DURUN”

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ucuz et ve tavukta sağlık tehlikesi olabileceğine dikkat çekerek, “Kendi esnaflarımızda şu anda etin kilosu 55-60 lira. 30-35 liradan satılan yerlerden vatandaşlarımızın et almamasını istiyoruz. İçerisine soya fasulyesi var, havuçtan, tavuk kemiğinden ve kırıntıdan kıyma yapılıyor. Sakatat atıklarından alıp bici boyası ile karıştırıp bunları vatandaşlara satıyorlar. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle birlikte çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı ucuz etten uzak dursun. Ben kendim de bizzat denetlemeye çıkacağım. Ucuz tavuk dönerlerden ve tavuklardan vatandaşlarımız uzak dursun” dedi.

HEM SAĞLIĞA HEM İNSANLIĞA

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise, Adana kebabının 25 liradan ucuz olmaması gerektiğini belirterek, “140 gram, 130 gramdan aşağı etin de olmaması lazım. Soya kıymasından kebap mümkün değil. Ondan belki köfte yaparlar ama kebap mümkün değil. 100 gram dürüm 20 lira ama daha düşük fiyatla satılan yerlere vatandaşlar inanmasınlar. Hem sağlığa zararlı, hem insanlığa zararı var. Adana kebabı erkek kuzu etinden başka etle olmaz” diye konuştu.

“SÜRÜMDEN KAZANIYORUZ”

5 liraya tavuk döner satan esnaf Soner Şahin de, “80-90 gram tavuk koyuyoruz. Kurtarsın kurtarmasın sonuçta enflasyonla topyekun mücadele kapsamında satıyoruz bu fiyattan. İnsanlar memnun kalsın yeter. Sürümden kazanıyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Ucuz kebap yiyenler dikkat! Et yerine boya koyuyorlar
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! 3 il için önemli adım
Thomas Cook'un kasasını boşaltmışlar!
Batı Afrika’dan terörle mücadele için 500 milyon dolar