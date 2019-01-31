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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'de otel doluluğu 2018'de yüzde 66,2 oldu
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Ekonomi
AA
31.01.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Türkiye'de otel doluluğu 2018'de yüzde 66,2 oldu

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Türkiye'de otel doluluğu 2018'de yüzde 66,2 oldu

TÜROB Başkanı Timur Bayındır: "Doluluk oranlarındaki artışlar yüzde 20'leri bulurken, oda fiyatlarındaki artışlar yüzde 10'larda kaldı. 2019 beklentilerimiz oldukça olumlu. Hem doluluklarda hem ortalama oda fiyatlarımızda yüzde 10-12'lerde artış bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin ortalama otel doluluklarının geçen yıl 2017'ye göre yüzde 9,6 artışla yüzde 66,2'ye, oda gelirlerinin yüzde 16,9 artışla 46,6 avroya, ortalama oda fiyatının da yüzde 6,6 artışla 70,4 avroya yükseldiğini açıkladı.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, olumlu bir yılı geride bırakan konaklama sektöründe doluluk, oda fiyatları ve gelirlerde ibre yükselişe işaret etti.

Dünya çapında veri ve analiz şirketlerinden STR'nin TÜROB için hazırladığı Aralık 2018 Ülke Performans Raporu’nda yer alan verilere göre, 2018 yılında oda gelirlerinde ve otel doluluklarında en yüksek artışı yaşayan ülke Türkiye oldu. Buna karşılık henüz Avrupa ortalaması yakalanamadı.

2018 yılında Avrupa ortalaması oda fiyatında 114,4 avro, oda gelirlerinde 80,6 avro, dolulukta ise yüzde 72,4 olarak ölçüldü. Türkiye'de ortalama otel dolulukları geçen yıl 2017'ye göre yüzde 9,6 artışla yüzde 66,2'ye, oda gelirleri yüzde 16,9 artışla 46,6 avroya, ortalama oda fiyatı da yüzde 6,6 artışla 70,4 avroya yükseldi.

İSTANBUL VE ANTALYA YÜKSELİŞTE
Ocak-Aralık 2018 döneminde İstanbul’da doluluk oranı, bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artışla yüzde 71,1’e, ADR (Average Daily Rate) olarak ifade edilen ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10,4 artışla 82,7 avroya, oda başı elde edilen gelir ise (RevPAR) yüzde 24,4 artışla 58,8 avroya yükseldi.

Aynı dönemde Antalya’da doluluk oranı, bir önceki yıla göre yüzde 10,4 artışla yüzde 65,3’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 3 artışla 76,8 avroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 13,8 artışla 50,1 avroya ulaştı.

"2019’DA DA ARTIŞ BEKLİYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, doluluklar açısından son yılların en yüksek döneminin yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Doluluk oranlarındaki artışlar yüzde 20’leri bulurken, oda fiyatlarındaki artışlar yüzde 10’larda kaldı. Oda dolulukları belli seviyelere gelmiş olsa da oda ortalama satış fiyatlarımız henüz 2013-2014 yılı rakamlarına maalesef ulaşamadı. 2019 beklentilerimiz oldukça olumlu. Hem doluluklarda hem ortalama oda fiyatlarımızda yüzde 10-12’lerde artış bekliyoruz. Hemen hemen tüm turizm pazarları açısından iyimseriz. Mutlaka ve mutlaka kişi başı harcamayı, dolayısıyla gelirleri artırıcı uygulamaları devreye sokmak zorundayız. Turist sayısındaki artıştan daha çok fiyatlarda yükselme sağlamaya odaklanmak lazım. 2019 yılının en önemli çalışması bu olmalı."

Eski fiyat seviyelerine ulaşmak için önemli unsurun kongre turizminin yeniden canlandırılması olduğuna işaret eden Bayındır, "Türkiye’nin ve İstanbul’un uluslararası kongre ihalelerinde ülkemizin avantajlarıyla öne çıkması için ihale özelinde kongre kapsamına KDV muafiyeti uygulanması fayda sağlayacaktır. Meclis gündemine gelecek torba yasa ile 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için UEFA’ya vergi güvencesi veriliyor." ifadelerini kullandı.

Bayındır, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli şirketlerden merkezi Türkiye’de bulunmayanların, bu müsabakalar için yaptıkları işlerde KDV ödemeyeceğini aktaran Bayındır, "Bu talep bizim de dile getirdiğimiz, birebir aynı mahiyette 'kongre turizminden belli süre ile KDV alınmasın' önerimizi hatırlattı. Yani, aynı muafiyet diğer uluslararası kongre-toplantı etkinliklerinde de uygulanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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