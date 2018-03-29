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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ/REUTERS
29.03.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü

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Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü

Türkiye ekonomisi darbe girişiminin ardından hükümetin ekonomiyi canlandırmak adına attığı istihdam ve Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzerine teşviklerin etkisiyle iç tüketim ağırlıklı olarak 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7.3, 2017'nin tamamında yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

Reuters'ın 15 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankette gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 2017 son çeyrekte yüzde 7, 2017'nin tamamında ise yüzde 7.2 artış göstermesi bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.8 artış gösterdi.

2017 büyüme rakamları böyle yorumlandı
2017 büyüme rakamları böyle yorumlandı

TÜİK verilerine göre üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak yaklaşık 3.11 trilyon TL oldu.
Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü

Verilere göre GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında tarım sektörünün katma değeri yüzde 4.7, sanayi sektörü yüzde 9.2, inşaat sektörü yüzde 8.9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10.7 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre 2017 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 38,660 TL, dolar cinsinden ise 10,597 dolar olarak hesaplandı.

Verilerin ayrıntılarına bakıldığında yerleşik hanehalklarının toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59.1 oldu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2017 iyibarıyla yüzde 14.5 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29.8 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7.3 artış gösterdi.
Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, öncü göstergelerin 2018'de de ciddi bir büyümeye işaret ettiğini, 2018 için OVP'deki yüzde 5.5 hedefinin yakalanabileceğini hatta üstüne çıkılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan ise Türkiye ekonomisinin yüzde 7.4 büyüme ile G20 ülkeleri arasında bir numaralı performansı sergilediğine dikkat çekerek, "KGF ve teşvikler gibi politikalar ile güven toparlanması, bu zorlu dönemdeki başarıyı destekledi. Şimdi sıra, her yönüyle daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için reform çalışmalarında" dedi.
Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü

Öte yandan TÜİK 2017 yılının üçüncü çeyreği için daha önce yüzde 11.1 olarak açıkladığı büyümeyi yüzde 11.3 olarak revize etti. 2017 ilk çeyrek için daha önce yüzde 5.3 olarak açıklanan büyüme yüzde 5.4 olarak revize edildi. 2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin veriler de revize edildi ancak daha önce yüzde 5.4 olarak açıklanan büyüme oranı değişmedi.

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