2017 büyüme rakamları böyle yorumlandı

Bakan Zeybekci, yazılı açıklamasında, geçen yılın son çeyreğine ve 2017 yılının tamamına ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Geçen yılki yüzde 7,4'lük büyüme oranının 2,3 puanının yatırım ve net ihracat kaleminden gelmesinin önemli olduğunu belirten Zeybekci, rakamların, Türkiye ekonomisinin gelecek yıllardaki büyümeyi de destekleyecek şekilde derinlemesine büyüdüğünün göstergesi olduğunu vurguladı.

Zeybekci, Türkiye'nin geçen yıl bütün sektörleriyle büyüdüğüne, ihracatta da yüzde 10,2'lik artış gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Bakanlığımızca düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı yatırım hacmi de 2017 yılında yüzde 81 oranında tarihi bir artışla 178 milyar liraya ulaşmıştır. Üstelik bu yatırım rakamlarına, yakında sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak proje bazlı yatırımlar dahil değil. Türkiye yatırım ve ihracata dayalı topyekun bir hızlı büyüme sürecine girmiştir. Hükümet olarak ortaya koyduğumuz politikalarla gelecekte de bu doğru kompozisyona dayalı hızlı büyümemizi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2017’DE YÜZDE 7.4 BÜYÜDÜ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Türkiye ekonomisinin 2017’de yüzde 7.4 büyümesi hakkında, “Türkiye büyümede 7 yıldızı yakaladı. Yükselen ekonomilerin kutup yıldızı artık Türkiye’dir” dedi.

Oran, “Bu güçlü büyüme sadece ekonomimizin değil, bölge barışına yapacağımız katkıların ve dünyada gelişen ülkelere karşı duyulan güvenin de teminatıdır. 2017’deki yüzde 7.4’lük cesur büyümeden, 2018’de de en küçük bir taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

Oran, rekor büyüme başarısının aynı zamanda devletin çizdiği rotada Türk işçisinin emeği ve millileşme hamlesinin üretimdeki öncüsü Türk girişimcisinin azminin bir nişanı olduğunu söyledi.

‘TÜRKİYE YENİ BİR BÜYÜME YÖRÜNGESİNE GİRDİ’

Öztürk Oran, “Türkiye yeni bir büyüme yörüngesine girdi. Bu yörüngede KOBİ'lere sağlanan kredi desteği ve sektörel teşviklerin 2018’de daha da etkili olacağına inanıyorum. KGF kredileriyle yapılan yatırımlar ekonomiye bu yıl dönmeye başladı. Bu fırsatı elbette değerlendireceğiz” diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN BAŞARISI BÜYÜME RAKAMLARIYLA TESCİLLENDİ"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ekonomisi, hükümetin desteği ve reel sektörün azmiyle başarı hikayesi yazdı." ifadesini kullandı.



Baran, yazılı açıklamasında, 2017 yılına ilişkin açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 büyüdüğünü belirten Baran, GSYH'nin da 3 trilyon 104 milyar 907 milyon lira olduğunu anımsattı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, herkesin yüzde 5-6 büyüme beklerken Türkiye'nin yüzde 7,4 büyüdüğünü kaydederek, "Bu bizim için inanılmaz ve gerçekten güzel bir haber. İş dünyasını gerçekten sevindirdi. Biz Türk ekonomisine, Türkiye'deki bankacılık sistemine güveniyorduk. Bu da bunun göstergesi." dedi.

"En büyük isteğimiz bu büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir olması." diyen Özdemir, 2018'de büyüme rakamının yüzde 6'dan az olmamasını istediklerini ifade etti.

2018 BÜYÜME TAHMİNİM YÜZDE 5,8-6 SEVİYESİNDE

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise, yıllık yüzde 7,4 büyüme rakamı ile Türkiye'nin OECD'nin en fazla büyüyen ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, "İnşaat ve altyapı yatırımlarının bu büyümede ciddi payı var. Sanayideki büyümenin de önümüzdeki süreçte büyümeye daha fazla destek olması bizi daha iyi noktalara götürür." diye konuştu.

KGF destekleriyle altyapı yatırımlarının ekonomiye omuz vermeyi sürdüreceğini anlatan Kibar, "Bu sene de sanırım yüksek büyüme rakamlarıyla bitireceğiz yılı. Benim 2018 için büyüme tahminim yüzde 5,8-6 seviyesinde." değerlendirmesinde bulundu.

SANAYİNİN BÜYÜME ORANI AYRICA SEVİNDİRDİ

Kale Grubu Başkanı ve İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay da, "Türkiye'nin, olağanüstü jeopolitik ve ekonomik riskler altında elde ettiği yüzde 7,4 büyüme, bu ülkenin yönetimiyle, üreticisiyle, girişimcisiyle ve tüketicisiyle nasıl dinamik bir ülke olduğunun somut göstergesidir." dedi.

Büyümede, katma değeri yüzde 9,2 artan sanayinin lider rolünün sürdüğünü görmenin ayrıca umut verici olduğunu dile getiren Okyay, sanayi öncülüğünde yüksek büyümeyi sürdürülebilir kılacak adımların atılmaya devam edilmesi halinde Türkiye'nin ufkunun açık olacağını ifade etti.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, büyüme rakamlarının son derece iyi olduğunu belirterek, "Son derece iyi bir büyüme geldi. Rakamlar her zaman en doğruyu söyler. Konuşulanlara bakmayın rakamlar doğruyu söyler." dedi.

BÜYÜME RAKAMI ÜLKENİN POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYUYOR

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da yüzde 7,4'lük büyümenin Türkiye'nin potansiyelinin yanı sıra dinamizmini ve enerjisini ortaya koyduğunu söyledi.

Orakçıoğlu, "Dünyada yüzde 3'ler, yüzde 2'ler seviyesinde, eksilerde büyümelerin olduğu dönemde yüzde 7,4'lük büyüme büyük bir başarı. Burada hem siyasetin hem yapılan yatırımların hem iş dünyasının birlikte ortaya koyduğu olumlu performans önemli." dedi.

Bunu devam ettirmenin öneminin altını çizen Orakçıoğlu, Türkiye'nin bu yıl en az yüzde 5 büyüyeceğini ifade etti.

Orakçıoğlu, "Zaman zaman piyasada gelgitler yaşanabilir. Kısa vadeli düşünmemek, karamsar olmamak lazım. Uzun vadeli düşünmek ve uzun vadeli hedefler koymak lazım." şeklinde konuştu.







