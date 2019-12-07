Türkiye 186 ülkeye ayakkabı, 202 ülkeye deri ve mamulleri satıyor

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, Türkiye'nin 186 ülkeye ayakkabı, 202 ülkeye deri ve mamulleri sattığını belirterek, "Yılın 11 ayında 1 milyar 550 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Ayakkabı sektörünü biraz daha canlandırırsak 2020'de 2 milyar dolarlık ihracat hedefini de aşabiliriz." dedi.



Şenocak, AA muhabirine, küresel ticaretteki korumacılık önlemlerine, daralan ticaret hacmine rağmen bu yıl geçen yıla göre ihracat rakamlarında az da olsa bir artış olduğunu söyledi.



Saraciye ve ayakkabı ihracatında artış, yarı mamül, deri ve kürk konfeksiyonunda ise düşüş yaşadıklarına değinen Şenocak, deri konfeksiyonundaki düşüşün ise Rusya'ya yapılan satışın azalmasından kaynaklandığını bildirdi.



Diğer ülkelere yapılan ihracatta ise herhangi bir düşüş olmadığını aktaran Şenocak, Avrupa Birliği ülkelerinde, Amerika'da, Uzak Doğu'da deri konfeksiyon satışlarında artış olduğunu ifade etti.



Sektörün 186 ülkeye ayakkabı, 202 ülkeye ise deri ve mamülleri sattığını vurgulayan Şenocak, yeni pazarlar konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı. Şenocak, son olarak 20 kişilik bir heyetle Güney Kore'den döndüklerini, buraya ihracatı ciddi anlamda yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



"2020'DE 2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİNİ DE AŞABİLİRİZ"



Şenocak, Güney Kore'ye yönelik ihracatı 3 katına çıkarmayı planladıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Kore'de ciddi bir deri ve deri mamulü ithalatı var. Buradan aldığımız pay ise yüzde bir, bunu yeterli bulmuyoruz. Serbest ticaret anlaşmamız var, artı vize uygulaması yok. Hepsini bir sepete koyarak oradaki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Kore'de ticaret merkezi açacağız.



Yılın 11 ayında 1 milyar 550 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Ayakkabı sektörünü biraz daha canlandırırsak 2020'de 2 milyar dolarlık ihracat hedefini de aşabiliriz. İhracatımızın 875 milyon dolarlık kısmı ayakkabı, 240 milyon dolarlık kısmını yarı mamül ve bitmiş ürün, 223 milyon dolarını deri ve kürk konfeksiyon, 212 milyon dolarını da saraciye oluşturuyor."



Bu yıl Rusya'ya 170 milyon dolar, Almanya'ya 115 milyon dolar, İtalya'ya 113 milyon dolar, Irak'a 78 milyon dolar ve İspanya'ya 66 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Şenocak, Güney Kore'ye ise 60 milyon dolarlık bir ihracat yaptıklarını kaydetti.



"AYAKKABI SEKTÖRÜ AFRİKA'YA AÇILMALI"



Daha katma değerli ürünler satmaya ve ihracat yapılan ülke sayısını geliştirmeye başladıklarına dikkati çeken Şenocak, bu gelişmelerin geleceğe yönelik atılan adımların ne kadar güvenli olduğunu gösterdiğini vurguladı.



Ayakkabı sektörünün Afrika'ya açılması gerektiğine işaret eden Şenocak, "Kim ne kadar ithal ediyor, bizim ürünümüze yakın olanlar hangileri diye birtakım etütler yapıyoruz. Güney Afrika'ya, Şili'ye ayakkabı satma potansiyelimiz var. Bunları etüt ettik, fiyatlarımız, pazarlarımız, her şey uyuyor. Buralara da açılacağız. Sektör açısından en büyük pazar ise Çin. Ayakkabı ihracatında tarihi rekorlar kırıyoruz. Ayakkabı sektörünü Afrika'ya açabilirsek, Amerika'dan yeterli pay alabilirsek ayakkabı grubu bizim lokomotifimiz olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.