Türk e-ticaret deviyle ilgili önemli gelişme! Resmen satıldı
Amazon'un Türkiye pazarına girmesine kısa bir süre kalırken, dünyanın en büyük perakendecisi Çinli dev Alibaba‘nın, 2009'da kurulan Türkiye'nin lider e-ticaret platformlarından Trendyol'u satın alması'na Rekabet Kurumu'ndan onay geldi.
Dünyanın en büyük e-Ticaret girişimlerinden biri olan Alibaba, 28 Haziran’da gerçekleştirdiği açıklama ile Türk e-Ticaret şirketi Trendyol’u satın aldığını duyurmuştu. Ancak Türkiye’deki rekabet mevzuatına göre böylesine büyük bir satın alma işlemi için Rekabet Kurumu'nun (RK) oynayı gerekiyordu.
Rekabet Kurumu, resmi internet sitesinde dün yayınladığı açıklama ile Trendyol’un Alibaba tarafından satın alınması işleminin onaylandığını duyurdu.
Rekabet Kurumu’nun satış işlemi ile ilgili yayınladığı açıklama şu şekilde:
‘’DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.’’
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