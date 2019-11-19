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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.11.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Türk Dizi ve Film İhracatı Amerika Ticaret Odası'nda Ödüllendirildi

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Türk Dizi ve Film İhracatı Amerika Ticaret Odası'nda Ödüllendirildi

Amerika'nın en prestijli ödül törenlerinden biri olan TOA Ödülleri 2019'da, Türkiye'nin kültürel tanıtımına yaptığı katkılarından ve Türk dizilerinin dünyaya duyurulmasında üstlendiği rolden ötürü Global Agency CEO'su İzzet Pinto üstün başarı ödülüne layık görüldü. Beyaz Saray'ın karşısında yer alan ABD Ticaret Odası'nda gerçekleşen ödül töreninde, İzzet Pinto Amerika sınırlarının dışında üstün başarı ödülü alan tek isim oldu.

Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkiye yeni bir bakış ve soluk getiren TOA Ödülleri, bu yıl ilk defa dizi ve film ihracatı sektörüne ödül verdi. TOA Ödülleri, TurkOfAmerica Derneği’nin titiz çalışması ve araştırması neticesinde iş dünyası, kültürel, sosyal ve akademik alanda uluslararası üstün başarıları ile adından söz ettiren Türklere ve Amerikalılara veriliyor.

Türkiye'den dünyaya en fazla film ve dizi ihracatı gerçekleştiren Global Agency CEO'su İzzet Pinto ödülünü, Amerika Birleşik Devletleri Eski İçişleri Bakanı (2017-2019) Ryan Zinke’den aldı. Pinto, ''Böyle bir ödülü ABD Ticaret Odası'nda almaktan hem onur duyuyorum hem de Türk dizilerinin Türkiye'nin kültürel gücü olmasından ötürü iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum. Dünya'da Amerika'dan sonra dizi ihracatında ikinci ülke olmamız diğer sektörlere de olumlu yol açarak bir çok ihracat kalemine destek vereceğine inanıyorum. Aynı zamanda bu başarı kültür ihracatını da ekstra önemli kılıyor'' dedi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen TOA Ödülleri 2019'da, Emmy ödüllü gazeteci, NBC ve MSNBC haber spikeri Kendis Gibson, Pepsi Co. Kıdemli Başkan Yardımcısı Ümran Beba, Azerbaycan Washintgon, DC Büyükelçisi Elin Süleymanov, Nashville'in en gözde çağdaş sanat merkezlerinden Oz Arts Nashville'in CEO'su Murat Özgener, elektronik medikal kayıt alanında yaptığı çalışmalar ile bilinen ve Delaware ve Orta Atlantik bölgesinin en büyük özel sağlık ağ sistemi kurucularından biri United Medical’in sahibi Kemal Erkan, Atlantik Konseyi 'Millenium Leadership Program' direktörlüğüne getirilen Gündoğdu Holding ve Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, Unity Bank President, CEO’su James Hughes, Turkish Coalition of America’nın President’i G. Lincoln McCurdy, Los Angeles merkezli özel sermaye fon şirketi Trans Global Financial Corp’un kurucusu ve CEO’su ve aynı zamanda Ellis Island Onur Madalyası sahibi ilk Türk olan işadamı Mehmet Mustafaoğlu, Amerika’da doğal taş, medya ve perakende sektöründe sahip olduğu şirketlerle tanınan işadamı Mustafa Tuncer ödül aldı.

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen ödül töreninde Muhtar Kent, Dr Mehmet Oz, Fahir Atakoğlu, Demet Sabancı Çetindoğan, Vuslat Doğan Sabancı, Hamdi Ulukaya, Türkiye New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Amerikan Kongre üyesi Caroline Maloney gibi birbirinden değerli isimler ödüle layık görülmüştü.

 

 

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