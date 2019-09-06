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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.09.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

TMO, fındık alım ödemelerine başladı

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TMO, fındık alım ödemelerine başladı

Toprak Mahsülleri Ofisine (TMO) fındığını teslim eden üreticiler, hesaplarına yatırılan ürün ödemelerini almaya başladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO'nun Altınordu ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret etti. Burada çalışmaları izleyen Soydan, üreticilerle bir süre sohbet etti.

Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO tarafından fındık alımının 21 ile 26 Ağustos tarihlerinde başladığını söyledi. O tarihten itibaren ürününü veren üreticilerin hesaplarına 11,2 milyon lira fındık bedelinin yatırıldığını anlatan Soydan, "Bu önemliydi. Çünkü yaklaşık 10 gün sonra hesaplara paralar yatmış oldu. Bu tarihte ödenen paralar üreticilerimiz için önemli. Çünkü üreticilerimiz bahçeden yeni çıktı, bu paraya da ihtiyaçları vardı." dedi.

TMO'nun fındık alımlarına devam ettiğini vurgulayan Soydan, "Üreticilerimizde ilgi, alaka fazlalaştı. Özellikle serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesinden dolayı TMO'da yoğunluk daha da arttı. Üreticilerimiz de bu alımlardan dolayı memnun." ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ TMO VAR"

Soydan, serbest piyasa fiyatlarına bakıldığında "İyi ki TMO var, iyi ki devlet var." dediklerini vurguladı.

Serbest piyasada 16 liradan başlayan fiyatların, bugün 14 liraya kadar düştüğünü aktaran Soydan, şunları kaydetti:
"Hatta bazı yerlerde fiyat 13,50 lira görünüyor. Bu olumlu değil. Yıllardır söylüyoruz, serbest piyasa koşulları üreticiye cevap vermiyor, üreticinin hakkıyla emeğinin karşılığını vermiyor. Onun için hep taleplerimiz devletin devreye girmesi yönündeydi. Özellikle de hasat dönemi başlamadan önce devletin müdahale etmesiydi ve bu da gerçekleşmiş oldu. Üreticilerimiz de şu anda TMO'ya ürününü verme taleplerini sürdürüyorlar. TMO'daki fiyatlara baktığımız zaman 17 liraya yakın bir ortalama çıkıyor. Çünkü bu sene üreticilerimizin fındığında randıman iyi."

Soydan, Ordu'nun Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde devam eden fındık alımlarının, 9 Eylül itibariyle de Gölköy, Kumru, Kabataş ile Akkuş ilçelerinde başlayacağını sözlerine ekledi. 

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