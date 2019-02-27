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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.02.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

THY uçağı gerginlik nedeniyle geri döndü

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THY uçağı gerginlik nedeniyle geri döndü

THY, Pakistan-Hindistan hava sahalarının kapatılması nedeniyle önlemler aldı. Afganistan üzerindeki uçak Türkiye'ye geri dönüyor.

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan-Hindistan hava sahalarının geçişe kapatılması üzerine bazı önlemleri hayata geçirdi.

Alınan bilgiye göre, "TK 6548" numaralı İstanbul-Chennai (Hindistan) seferini yapan kargo uçağının, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul'daki meydana yönlendirilmesi (divert) kararı alındı. 

Airbus 330 tipi uçakla "TK 6562" numaralı İstanbul-Hanoi (Vietnam) seferini icra eden kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden döndü. Uçak, Ankara veya İstanbul'daki meydana yönlendirilecek. 

Bugün, Pakistan ve Hindistan’a yapılacak seferlerin akıbetinin ve bölge hava sahasını kullanan diğer seferlerin takibinin THY tarafından yapıldığı öğrenildi. 

THY, PAKİSTAN'DAKİ BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından her iki ülkenin hava sahalarını kapatması üzerine THY bazı önlemler aldı.

THY'nin bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

İptal edilen seferler şu şekilde:
TK-708 İstanbul-Karaçi( 27 Şubat gidiş)
TK-709 Karaçi-İstanbul (28 Şubat dönüş)
TK- 710 İstanbul -İslamabad( 27 Şubat gidiş )
TK 711 İslamabad-ist( dönüşü 28 Şubat dönüş)
TK - 714 İstanbul-Lahor (27 şubat gidiş)
TK - 715 Lahor-İstanbul ( 28 şubat dönüş)

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Son 24 saatte ne oldu? (27.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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