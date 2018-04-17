"Teşvikler istihdama olumlu yansıyor"
Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, istihdam teşviklerinin olumlu etkisinin gelecek dönemde görüleceğini belirterek, "Yeni açıklanan teşviklerin etkisini imalat ve bilişim sektöründe nisanda görmeye başlayacağız.” dedi.
Uysal, Ankara’da bir araya geldiği basın mensuplarına Kariyer.net ve istihdam piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kariyer.net’in ilk internet girişimlerinden olduğunu ve yüzde 100 Türk sermayesi olarak faaliyet gösterdiğini dile getiren Uysal, 25 milyonun üzerinde
öz geçmişe ev sahipliği yaparak, 400 çalışanla büyük bir veriyi yönettiklerini
söyledi.
Uygulamalarını, teknolojik gelişmelere göre yenilediklerini anlatan Uysal, akıllı teknolojilerden yoğun şekilde yararlanarak iş arayanlara yolculuklarında arkadaşlık ettiklerini belirtti.
İşsizlik oranının ocakta geçen yılın aynı ayına göre 2,2 puan düşerek yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Uysal, "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında verilen teşviklerin bunda etkisi olduğunu söyledi.
Uysal, istihdam teşviklerinin etkisinin gelecek dönemde rakamlara yansıyacağını ifade ederek, bu teşviklerinin etkisinin imalat ve bilişim sektöründe nisanda görülmeye başlanacağını kaydetti.
GENÇLERE "KODLAMA ÖĞRENİN" TAVSİYESİ
Gençlere kodlama öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Uysal, “Bilgisayar mühendisi olmanıza gerek yok. Dil öğrenir gibi kodlama öğrenmeye önem verin. Gelecekte yapay zeka verimlilik anlamında olumlu olacak. Tekrara ve tahmine dayalı işler yapay zeka tarafından yapılacak.” değerlendirmesinde bulundu.
İş ilanlarında bilişimle ilgili yeni pozisyonların görülmeye başlandığına dikkati çeken Uysal, veri analistliği, çevik yöntem koçluğu, sistem mühendisliği, veri ambarı mühendisliği, yazılım mimarlığı, siber güvenlik uzmanlığı, sayısal finans analistliği, sanal hizmet uzmanlığı, uzaktan eğitim danışmanlığı ve adli bilişim uzmanlığını bu yeni pozisyonlara örnek gösterdi.
Uysal, Türkiye’nin, uluslararası rekabette avantaj elde edebilmesi için kodlama başta olmak üzere eğitim, bilişim ve imalat sektörüne daha fazla önem vermesi gerektiğine işaret etti.
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