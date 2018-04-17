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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
17.04.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

"Teşvikler istihdama olumlu yansıyor"

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"Teşvikler istihdama olumlu yansıyor"

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, istihdam teşviklerinin olumlu etkisinin gelecek dönemde görüleceğini belirterek, "Yeni açıklanan teşviklerin etkisini imalat ve bilişim sektöründe nisanda görmeye başlayacağız.” dedi.

Uysal, Ankara’da bir araya geldiği basın mensuplarına Kariyer.net ve istihdam piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Kariyer.net’in ilk internet girişimlerinden olduğunu ve yüzde 100 Türk sermayesi olarak faaliyet gösterdiğini dile getiren Uysal, 25 milyonun üzerinde
öz geçmişe ev sahipliği yaparak, 400 çalışanla büyük bir veriyi yönettiklerini
söyledi. 

Uygulamalarını, teknolojik gelişmelere göre yenilediklerini anlatan Uysal, akıllı teknolojilerden yoğun şekilde yararlanarak iş arayanlara yolculuklarında arkadaşlık ettiklerini belirtti. 

İşsizlik oranının ocakta geçen yılın aynı ayına göre 2,2 puan düşerek yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Uysal, "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında verilen teşviklerin bunda etkisi olduğunu söyledi. 

Uysal, istihdam teşviklerinin etkisinin gelecek dönemde rakamlara yansıyacağını ifade ederek, bu teşviklerinin etkisinin imalat ve bilişim sektöründe nisanda görülmeye başlanacağını kaydetti. 

 GENÇLERE "KODLAMA ÖĞRENİN" TAVSİYESİ 

Gençlere kodlama öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Uysal, “Bilgisayar mühendisi olmanıza gerek yok. Dil öğrenir gibi kodlama öğrenmeye önem verin. Gelecekte yapay zeka verimlilik anlamında olumlu olacak. Tekrara ve tahmine dayalı işler yapay zeka tarafından yapılacak.” değerlendirmesinde bulundu. 

İş ilanlarında bilişimle ilgili yeni pozisyonların görülmeye başlandığına dikkati çeken Uysal, veri analistliği, çevik yöntem koçluğu, sistem mühendisliği, veri ambarı mühendisliği, yazılım mimarlığı, siber güvenlik uzmanlığı, sayısal finans analistliği, sanal hizmet uzmanlığı, uzaktan eğitim danışmanlığı ve adli bilişim uzmanlığını bu yeni pozisyonlara örnek gösterdi. 

Uysal, Türkiye’nin, uluslararası rekabette avantaj elde edebilmesi için kodlama başta olmak üzere eğitim, bilişim ve imalat sektörüne daha fazla önem vermesi gerektiğine işaret etti. 

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