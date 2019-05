Tekstil ve deri mühendisliği bölümlerini seçenlere maaş gibi burs

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2019-2020 öğretim döneminden itibaren tekstil ve deri mühendisliğini tercih eden üniversite öğrencilerine gerekli şartları sağlamaları halinde sektör tarafından eğitim bursu verileceğini ve istihdam garantisi sağlanacağını açıkladı.



YÖK ile İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası arasında iş birliği protokolü YÖK Başkanı Saraç'ın katılımıyla imzalandı.



Saraç, törendeki konuşmasında, yeni YÖK olarak üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması konusunda süreç başlattıklarını, bu konuda sektör temsilcileri ile çok önemli iş birlikleri yaptıklarını ifade etti.



Tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerinin Türkiye'nin iktisadi kalkınması ile uluslararası rekabet gücündeki önemine dikkati çeken Saraç, "Bu alanlar, istifade edilmesi ve desteklenmesi gereken alanlar. Tekstil ve deri sektörleri, geçen yıl yaklaşık 28 milyar dolar ihracat gelirine ve ülkenin toplam istihdamında ortalama yüzde 6'ya yakın paya sahip oldu. Yükseköğretim Kuruluna düşen de tekstil ve deri sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insanların yetiştirilmesi." diye konuştu.



Sektör temsilcileri ile yükseköğretimden endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla imzalanan protokolün önemine değinen Saraç, "Protokol ile beceri yetkinliği yüksek mezunların iş dünyasına kazandırılması hedefleniyor. Böylece üniversite-sanayi iş birliğine güzel bir numune olacaktır. Tekstil ve deri mühendisliğini tercih eden öğrencilerimize gerekli şartları sağlamaları halinde sektör tarafından eğitim bursu verilecek ve istihdam garantisi sağlanacak." diye konuştu.



ASGARİ ÜCRET TUTARINDA EĞİTİM BURSU



Saraç, YÖK ile Tekstil İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası arasında yapılan protokol kapsamında, öğrencilere sektör tarafından verilecek burs miktarlarını da şöyle açıkladı:



"2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren bütün öğrencilere ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil mühendisliği veya deri mühendisliği olması şartıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme puanına göre burslar verilecek.



2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrencilerimizden YKS'de ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil mühendisliği veya deri mühendisliği olması şartıyla, YKS puanına göre ilk 20 binde yerleşenlere bin 828 lira, tekstil mühendisliğine 20-50 bin ve deri mühendisliğine 20-60 bin arasında yerleşenlere bin 280 lira tekstil mühendisliğine 50-80 bin ve deri mühendisliğine 60-100 bin arasında yerleşenlere 914 lira sektör temsilcileri tarafından burs verilecek. Öğrencilerin eğitim burslarından eğitim süreleri boyunca yararlanabilmeleri için her yarıyıl 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalaması ile eğitimlerini sürdürmeleri gerekiyor."



Saraç, ayrıca eğitim bursundan yararlanan öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde Tekstil İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından tekstil veya deri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda en az 5 yıl iş garantisi verileceğini de söyledi.



"İŞSİZ TEKSTİL MÜHENDİSİMİZ YOK"



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, projenin Türkiye'deki tüm ihracatçı birliklerinin ortak projesi olduğunu işaret ederek, "Sektörün gücü 30 milyar dolar. Bunun ötesinde dış ticaret fazlasında da en önemli sektörüz, 16 milyar dolar dış ticaret fazlası veren sektörüz. Dünyadaki sektör payımız yüzde 3'ün üzerinde. Türkiye'nin payı yüzde 1'in altında." bilgilerini verdi.



Sektörde tekstil mühendislerine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Öksüz, "Sektörde işsiz tekstil mühendisimiz yok." dedi.



Tekstilin dokuma, örme, konfeksiyon gibi farklı alanlarında öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sağlamayı düşündüklerini aktaran Öksüz, ayrıca sektör olarak müfredatın içinde de yer almak istediklerini dile getirdi.



Öksüz, kendi aralarında üniversitelerin bölüm başkanları ile bir yürütme kurulu kuracaklarını bildirerek, her ihracatçı birliğinin kendi bölgesindeki okullar ile yakından ilgileneceğini, burs ve istihdamın yanında bölgenin özelliklerine uygun müfredatın verilmesini talep ettiklerini aktardı.



"TARİHE NOT DÜŞÜLECEK BİR GÜN"



İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe de tekstil sektörünün kalifiye iş gücüne ihtiyaç duyduğunu belirtti. Gültepe, "Türkiye'nin farklı noktalara gelebilmesi için böyle bir çalışmanın yapılması ile bugün tarih açısından not düşülecek bir gün." değerlendirmesini yaptı.



İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak da deri mühendislik fakültelerinin dünyada da çok az olduğunu, Türkiye'de ise bir tane bulunduğunu belirterek, bu bölüm mezunlarının çoğunun bugün işletmelerinin bulunduğunu aktardı. Bölüm mezunlarının dolar üzerinden yüksek maaşlarla istihdam edildiklerini dile getiren Şenocak, ancak son yıllarda bu bölümün tercih edilmemeye başladığını söyledi.



Üniversitelerin deri mühendislik bölümlerinin canlandırılmasının önemini vurgulayan Şenocak, maaş yüksek olmasına rağmen kalifiye eleman sıkıntısı yaşadıklarını, projenin becerisi yüksek çalışanların yetiştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.



Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.