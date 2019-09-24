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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)
24.09.2019 - 22:55, Son Güncelleme:

Geliyor ve gidiyorlar! Özel izni aldı, Dalaman'ın yolunu tuttu

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Geliyor ve gidiyorlar! Özel izni aldı, Dalaman'ın yolunu tuttu

İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook’un iflasının ardından, şirketi kullanarak Dalaman’a gelen yolcuların ülkelerine taşınma işlemi devam ediyor. Dün özel izinle geldiği belirtilen A380 yolcu uçağının gece yine İngiliz vatandaşlarını ülkelerine götürmek üzere Dalaman Havalimanı’na iniş yapacağı öğrenildi.

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook’un iflasının ardından, şirketi kullanarak Marmaris ve çevresinde tatile gelen İngiliz vatandaşlarının ülkelerine taşınma işlemleri sürüyor.

İngiliz hükümeti tarafından sürdürülen bu taşınma işlemi kapsamında gece yarısından sonra Dalaman Havalimanı’na özel izinle geldiği belirtilen dünyanın en büyük yolcu uçağı A380’in bu gece yine yolcu taşımak üzere geleceği öğrenildi.

Geliyor ve gidiyorlar Özel izni aldı, Dalamanın yolunu tuttu

Saat 01.00’da havalimanına gelesi beklenen A380 yolcu uçağının, saat 03.00’de tam kapasite yolcu ile İngiltere’ye dönmek üzere hareket edeceği kaydedildi.

Thomas Cookla birlikte bir ilk gerçekleşti A380 Türkiyeye ticari uçuş yaptı
Thomas Cook'la birlikte bir ilk gerçekleşti! A380 Türkiye'ye ticari uçuş yaptı
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