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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
24.09.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Thomas Cook'la birlikte bir ilk gerçekleşti! A380 Türkiye'ye ticari uçuş yaptı

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Thomas Cook tur operatörünün iflas etmesiyle birlikte İngiliz turistleri tahliye etmek için Airbus A380 tipi uçak Türkiye'ye geldi. Böylece Türkiye'ye ilk kez A380 tipi uçak ticari uçuş gerçekleştirmiş oldu.

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi. Thomas Cook yolcularından bazıları dört motorlu Airbus 380 tipi yolcu uçağı ile ülkelerine döndü.

Airbus 380 tipi yolcu uçağı Türkiye’deki ilk ticari uçuşunu Dalaman Havalimanından gerçekleştirdi. Saat 22.30’da havalimanına inen uçak, toplam 471 koltuk kapasitesi ile Dalaman’daki ilk grup Thomas Cook yolcularını Londra’ya götürdü. Dalaman Havalimanındaki ilk uçuşta 222 yolcu yer aldı.

İngiliz turistler, Muğla’nın ilçelerinden tur otobüsleri ve minibüslerle havaalanına taşındı. İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçakla 24 saat içinde yaklaşık 3 bin İngiliz’in ülkesine döneği öğrenildi.

ŞİRKET TİCARİ FAALİYETLERİNE SON VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı. Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden İngiliz vatandaşların geri getirilmesi için çalışma başlatılmıştı.

Thomas Cookla birlikte bir ilk gerçekleşti A380 Türkiyeye ticari uçuş yaptı


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