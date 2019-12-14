Tatilci mağdur olmayacak

ÖNERGEYE YANIT

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Bakan Ersoy’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Polat, önergesinde şunları kaydetti: “İnternetten gördükleri fotoğraflar üzerine rezervasyon yaptıran tatilciler bazen hiç olmayan, bazen de inşaat halindeki otellere rezervasyon yaptırdıklarını bölgeye geldikten sonra öğrenmekte ve büyük bir hayal kırıklığı ile dolandırıldıklarını anlamaktadır. Bakanlığınızın internet üzerinden yapılan rezervasyonlar için oluşturduğu bir denetim mekanizması var mıdır? ” Polat’ın önergesini yanıtlayan Ersoy, şunları aktardı: “‘Bakanlık belgeli turizm tesislerine’ ilişkin şikayetlerle ilgili olarak ilk etapta ön inceleme yapılmakta ve gerek görülmesi halinde şikayetçiden ilave bilgi ve belge istenilmektedir. Tesise ait belgenin sahibinden, şikayetle ilgili savunma ile bilgi ve belge istenilmekte ve ayrıca, yine gerek görüldüğü taktirde şikayete konu tesis Bakanlığımız Kontrolörleri tarafından yerinde denetlenmektedir. Kusurlu bulunan tesisler hakkında Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanmakta ve sonucundan şikayetçilere de bilgi verilmektedir.”