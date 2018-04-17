Taşkesenlioğlu yeni SPK Başkanı
SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Ali Fuat Taşkesenlioğlu getirildi. Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de dün yayımlandı.
1964 yılında Erzurum’da doğan Taşkesenlioğlu, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi’nde başlayan Taşkesenlioğlu, 1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu’nda çalıştı. 1996 yılında göreve başladığı Asya Katılım Bankası’nda (şimdiki adı Bank Asya) sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30 Mart 2012 tarihinde Vakıflar Bankası yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Taşkesenlioğlu, 2014 yılına kadar Vakıfbank’ta görev aldı. 17/25 Aralık sonrası Halkbank’ta genel müdürlük görevini yaparken tutuklanan Süleyman Aslan’ın yerine 7 Şubat 2014 tarihinde Halkbankası genel müdürlüğüne atandı. Geçen yıl Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Attila, ABD’de tutuklandığında Taşkesenlioğlu genel müdürlük görevindeydi.
YENİ BAŞKANIN GÜNDEMİ
SPK’nın gelecek günlerdeki en önemli gündemlerinden birisi Çiftlik Bank ve benzeri oluşumlar oluşturacak. Çiftlik Bank ile ilgili SPK bir süre önce suç duyurusunda bulunmuştu. Diğer bir gündem maddesini ise foreks siteleri oluşturuyor. SPK bu siteleri kapatıyor önlem almaya çalışıyor.
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