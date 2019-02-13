Taşıt kredileri geriledi

Bireysel tüketicilerin bankalardan kullandığı taşıt kredisi geçen yıl 6,5 milyar liraya gerilerken otomotiv pazarı da yüzde 35,06 daraldı.



AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Otomobil İthalatçıları Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre bankaların kullandırdığı taşıt kredisi 2018'de 6 milyar 528 milyon 181 bin liraya geriledi. Taşıt kredileri 2017 yıl sonuna kıyasla yüzde 9,4 azaldı.



İstanbul, bu dönemde en fazla taşıt kredisinin kullanıldığı il olmayı sürdürdü. Toplam taşıt kredilerinin yüzde 34'ü İstanbul'da kullanıldı. İstanbul'daki taşıt kredileri miktarı, yıllık bazda yüzde 11,3 azalarak 2 milyar 233 milyon 903 bin liraya geriledi.



İstanbul'u 561 milyon 656 bin liralık (yüzde 8,6) taşıt kredisi ile Ankara, 434 milyon 395 bin liralık (yüzde 6,7) taşıt kredisi ile İzmir izledi.



Bayburt, bu dönemde 1 milyon 995 bin liralık taşıt kredisinin en az kullanıldığı il olarak kayıtlara geçti. Bayburt'u 3 milyon 665 bin lira ile Tunceli, 3 milyon 715 bin lira ile Kilis, 4 milyon 348 bin lira ile Iğdır ve 4 milyon 463 bin lira ile Gümüşhane takip etti.



TAŞIT KREDİLERİNİN YARISI ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE KULLANILDI



Taşıt kredilerinde son bir yılda en çok artışın yaşandığı il yüzde 39,4'le Tunceli oldu. Bu ili yüzde 23,6 ile Çankırı, yüzde 18,9 ile Bingöl, yüzde 11,4 ile Hakkari ve yüzde 5,5 ile Mardin takip etti. Son bir yılda taşıt kredilerinde en fazla düşüşün yaşandığı il yüzde 25,3'le Edirne oldu. Edirne'yi yüzde 25,2 ile Uşak, yüzde 21,04 ile Siirt, yüzde 20,3 ile Artvin ve yüzde 19,6 ile Nevşehir izledi.



Tutar bazında incelendiğinde ise son bir yılda taşıt kredilerinin en fazla arttığı il 2 milyon 41 bin lira ile Balıkesir oldu. Balıkesir'in ardından 1 milyon 420 bin lira ile Çankırı, 1 milyon 172 bin lira ile Mardin, 1 milyon 48 bin lira ile Sakarya ve 1 milyon 29 bin lira ile Tunceli sıralandı.



Son bir yılda tutar bazında taşıt kredilerinin en fazla azaldığı il 285 milyon 388 bin lira ile İstanbul, 51 milyon 263 bin lira ile Ankara, 42 milyon 54 bin lira ile İzmir oldu.



Taşıt kredilerinin yarısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de kullanıldı.



OTOMOTİV PAZARI DARALDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 35,06 daralarak 620 bin 937 oldu. Toplam pazarda 2017 yılında 956 bin 194 araç satışı yapılmıştı.



2018 yılında bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 32,71 azalarak 486 bin 321, hafif ticari araç satışları, yüzde 42,33 gerileyerek 134 bin 616 olarak gerçekleşti.