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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
03.09.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

TARİŞ kuru üzüm alım fiyatı açıkladı

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TARİŞ kuru üzüm alım fiyatı açıkladı

Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TARİŞ) bölgenin en önemli ihracat ürünü olan kuru üzüm alım avans fiyatlarını açıkladı.

TARİŞ, en düşük 7.5 numara üzümü 10,00 liradan belirlerken, en yüksek 10.5 numara üzümü ise 11.50 liradan belirledi.
 
Salihli’de S.S. 18 Nolu Salihli Üzüm Tarım Satış Kooperatifi tarafından 2019 yılı ürünü çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları açıklanırken, bölgenin en önemli ürünü olan kuru üzümde en düşük 7,5 numara üzüme 10.00 lira fiyat belirlenirken, en fazla fiyat ise 11,50 TL ile 10,5 numara üzüme verildi.

Salihli 18 Nolu Üzüm Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Halil Çöygün, ihracat potansiyeli bakımından yüksek bir ürün olan kuru üzümün avans fiyatlarının belirlendiğini söyledi. Çöygün, kuru üzümün kilogram bazında, 7,5 numara üzüme 10,00 TL, 8 numara üzüme 10,25 TL, 8,5 numara ürüne 10,50 TL, 9 numara üzüme 10,75 TL, 9,5 numara ürüne 11,00 TL, 10 numara ürüne 11,25 TL ve 10,5 numara üzüme ise 11,50 TL olarak belirlendiğini söyledi.

TARİŞ’in üzüm alımlarına ise 1 hafta önce başladığını dile getiren Çöygün, açıklanan bu avans fiyatların brüt fiyatlar olduğunu belirterek, üreticilere hayırlı olmasını belirtti.

Öte yandan, 2018 sezonunda TARİŞ kuru üzümün kilogram bazında 7,5 numara üzüme 7,50 TL, 8 numara üzüme 8,00 TL, 8,5 numara ürüne 8,50 TL, 9 numara üzüme 9,00 TL, 9,5 numara ürüne 9,50 TL, 10 numara ürüne 10,00 TL ve 10,5 numara üzüme ise 10,50 TL fiyat açıklamıştı.

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