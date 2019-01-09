Tarım sektörünün dünya devleri Agroexpo İzmir’de

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
09.01.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Tarım sektörünün dünya devleri Agroexpo İzmir’de

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Tarım sektörünün dünya devleri Agroexpo İzmir’de

Geçen yıl 60 ülkeden 875 katılımcı firmayı 332 bin ziyaretçiyle buluşturan Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın dört büyük tarım fuarı arasındaki “Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı”, 7-10 Şubat tarihleri arasında Fuar İzmir’de Türk tarımını dünya tarımıyla 14. kez buluşturacak.

TARIM ve hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olan ve Orion Fuarcılık ev sahipliğinde 2005 yılından bu yana başarı ile düzenlenen Agroexpo, yurt dışından önemli üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerini İzmir’de ağırlayacak.

AGROEXPO, MEKANİZASYON SEKTÖRÜNE IŞIK TUTACAK

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Tan, “Bahçe ve tarla tipinde yepyeni tarım teknolojileri, sektöre tahsis edilen B ve C hollerinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Merakla beklenen 2019 üretim traktör modelleri de etkinlik alanında canlı olarak uzmanları tarafından fuar ziyaretçilerine tanıtılacak. En yeni teknolojilerle donatılmış modellerin sunulacağı bu etkinlik ile birlikte dünya traktör devlerinin her biri, binlerce metrekarelik standlarında da kendilerine ait modelleri en uzman personelleri ile çiftçimize tanıtacak” dedi. Avrupa standartlarında düzenlenen ve bin kişilik oturma kapasitesine sahip aktivite alanında düzenlenecek olan inovasyon sunumları, yeni model traktör lansmanları tüm sektör ilgililerinden tam not almaya devam edecek.

Tarım sektörünün dünya devleri Agroexpo İzmir’de

İLGİ ÇEKİCİ ETKİNLİKLER

2019 Model Traktör Lansmanı dışında Ağır Abiler Yarışıyor Boğa Yarışması, Genç Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması, Koyun Keçi Güzellik Yarışması, Yoğurt Yeme Yarışması, Canlı Hayvan Irk Tanıtımları gibi çeşitli şovlar, eğlenceli yarışmalar ve seminerler fuara renk katacak.

Sektörün lider fuarı, katılımcı sayısını da 900 firma olarak hedefliyor. Yerli ve yabancı firmaların 70 ülkeden 350 bin ziyaretçi ile buluşması öngörülmekle beraber, düzenlenen ziyaretçi organizasyonları ile Türkiye’nin bütün bölgelerinden ve yurt dışından üreticilerin ve sektör temsilcilerinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor. Girişin ücretsiz olduğu Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7-9 Şubat tarihlerinde 10.00-18.00, 10 Şubat Pazar günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında tüm sektör mensuplarının ziyaretine açık olacak.

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