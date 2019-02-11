Tanzim satışları resmen başladı! İşte fiyatlar...
Tanzim satış noktaları kuruldu ve vatandaşlar ucuza sebze, meyve ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. İstanbul'da 50, Ankara'da ise 15 noktadan satışlar gerçekleştirilecek.
Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için Ankara ve İstanbul'da tanzim satış noktaları kuruldu ve satışlara başlandı. Tanzim satış noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışı gerçekleşecek. Vatandaşlar 3 kilo satın alabilecek.
İstanbul'da satış noktalarındaki tüm araçlarda BELTUR görevlileri olacağı öğrenilirken, Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca'da üreticilik yapıldığı için bu 5 ilçede satış olmayacağı belirtildi.
TANZİM SATIŞTA BULUNAN SEBZE VE MEYVE SATIŞ FİYATLARI
İSTANBUL'DAKİ SEBZE SATIŞ MEYDANLARI;
1
KAĞITHANE MEYDANI
26
ÜMRANİYE MEYDANI
2
MECİDİYEKÖY MEYDANI
27
ESENLER MEYDANI
3
AVCILAR MEYDANI
28
ESENYURT MEYDANI
4
KADIKÖY MEYDANI
29
ÇEKMEKÖY MEYDANI
5
BAKIRKÖY MEYDANI
30
K.ÇEKMECE MEYDANI
6
AKSARAY MEYDANI
31
ZEYTİNBURNU MEYDANI
7
EMİNÖNÜ MEYDANI
32
BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
8
TAKSİM MEYDANI
33
BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
9
KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
34
BÜYÜKÇEKMECE
10
BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
35
EYÜPSULTAN MEYDAN
11
BAYRAMPAŞA MEYDANI
36
ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
12
BAĞCILAR MEYDANI
37
BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
13
GÜNGÖREN MEYDANI
38
ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
14
SULTANBEYLİ MEYDANI
39
FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
15
SULTANGAZİ MEYDANI
40
BOSTANCI LUNAPARK
16
GOP MEYDANI
41
PENDİK SAHİL MEYDAN
17
SARIYER MEYDANI
42
HALKALI MEYDAN
18
BEŞİKTAŞ MEYDANI
43
ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
19
ÜSKÜDAR MEYDANI
44
ATAŞEHİR MEYDAN
20
ŞİRİNEVLER MEYDANI
45
İSTİNYE İSPARK
21
KARTAL MEYDANI
46
ZEYTİNBURNU AVM
22
MALTEPE MEYDANI
47
ALİBEYKÖY SİLAHTAR
23
PENDİK MEYDANI
48
HALİÇ
24
TUZLA MEYDANI
49
BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
25
SANCAKTEPE MEYDANI
50
ESENLER 100.YIL MAHALLESİ
ANKARA'DA 15 NOKTADA SATIŞ GERÇEKLEŞECEK
Tanzim satış noktaları Ankara'da kuruldu ve faaliyete geçti. Ankara'da 15 noktada satış gerçekleştirilecek.
İşte Ankara satış yapılacak bölgeler:
Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı, Kurtuluş Parkı, Ulus metro çıkışı, Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Kuyubaşı metro çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camii önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısı.
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