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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.09.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Talebi karşılamakta güçlük çekiyorlar! Artık bulamıyorlar...

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Adana'da Kasaplar Çarşısı esnafı sakatat talebini karşılamakta güçlük çekiyor. Esnaf Tufan Dönen, Adana’da gece yemek sektörünün hareketlendiğini, sakatata talebin çok fazla olduğunu belirtti.

Adana'da Kasaplar Çarşısı esnafı, sakatat talebini karşılamakta güçlük çekiyor. Sakatat fiyatları da kesimlerin azalmasıyla geçen aya göre 2 ile 3 TL arasında zamlandı. Kellenin 25, kuzu yüreğin 20, mumbar ve işkembenin 30, ayağın 2, kuzu kulağının 4 ve dana memesinin 3 liradan satıldığı Adana'daki Kasaplar Çarşısı’nda esnaf satışlardan memnun.

Talebi karşılamakta güçlük çekiyorlar Artık bulamıyorlar...
Çarşı esnafından Rıdvan Ökmen, kemiksiz et fiyatlarının 45 TL ile 55 TL arasında değiştiğini belirterek, “Kemikli olanları ise 40 TL ile 42 TL arasında satıyoruz. Pahalı biraz şu an. İşkembeler 5 TL’den, mumbar 13 TL’den, ciğer 40 TL’den, ayaklar 2 TL’den satılıyor. Ayrıca dana memesi ve koyun kulağı var. Meme şu an 3 TL’den, kulak da 4 TL’ye gidiyor. Halkın cebinde para olmamasından dolayı et yiyemiyorlar sakatata yöneliyorlar. Sakatatlar şu an iyi gidiyor. Hem taze, hem sağlıklı” diye konuştu.
Talebi karşılamakta güçlük çekiyorlar Artık bulamıyorlar...
Esnaf Tufan Dönen ise, Adana’da gece yemek sektörünün arttığı için talebin çok olduğunu belirterek, “Sakatat fiyatları yine uçtu. Ciğerin kilogramı 50 lira. Koyun yüreği 20 lira. Kelle 25 lira. Mumbar ve işkembe takım olarak 30 lira. Zam geldi şu an. Bu zam niye geldi çünkü koyun yok. Koyun canlı ithalat edildiği için Türkiye’ye koyun yetmiyor ve esnaf sıkıntı çekiyor koyun bulmakta. Etin kilogramı kemikli 42 lira oldu. Geçen ay 35 liraydı. 1 ay sonra artık ele geçmez. Talep çok. Eskiden paçacı ve ciğerci yoktu. Artık kebapçılar ciğere yönelince, paçacılar şırdan ve mumbara yönelince kokoreççiler de arttı. Talep çok, yetmiyor. Lüks oldu artık. 1990 ve 1995’li yıllarda kimse yüzüne bakmıyordu. Şu an ama talepler karşılanmıyor” ifadelerini kullandı.
Talebi karşılamakta güçlük çekiyorlar Artık bulamıyorlar...

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