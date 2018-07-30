Son dakika... Vergi daireleri yarın gece yarısına kadar açık
Maliye Bakanlığı ile belediyeler gibi diğer kamu idarelerine olan borçların yeniden yapılandırılması için başvurular yarın sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada vergi dairelerinin bugün saat 19:00’a kadar, yarın ise saat 23:59'a kadar açık olacağı duyuruldu.
VERGİ borçlarının yeniden yapılansırılması için başvurular yarın sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığından konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.
Yapılan açıklamada, vergi dairelerinin bugün saat 19:00’a kadar, yarın ise saat 23:59'a kadar açık olacağı duyuruldu.
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