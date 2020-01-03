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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.01.2020 - 10:01,Son Güncelleme:/

Son dakika… Emekli ve memura verilecek olan enflasyon farkı belli oldu

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Son dakika… Emekli ve memura verilecek olan enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranlarının ardından memur ve emekli enflasyon farkı da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farklar açıklandı. Farklar 15 Ocak 2020'de hesaplarda olacak.

Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK’in açıkladığı rakamlarda yüzde 5’in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor.

TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 1.45 oranında enflasyon farkı alacak. Toplamda ise 5.49 oranında zam maaşlara yansıyacak.

SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak.

Enflasyon farkları 15 Ocak'ta hesaplarda olacak.

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