Yeni memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? İşte, memur ve emekli için memur zam oranı yansımaları
Memur ve emekli maaşı enflasyon zam oranları sonrasında memur ve emeklilerin alacağı yeni maaşlar netlik kazandı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacakları zam oranı memurda 5,49, emeklide ise 6,49 olarak açıklanmıştı. Peki, memur ve emekli maaşları enflasyon zammı sonrasında ne kadar olacak? İşte, aralık ayı genel enflasyon oranının 11,84 olarak açıklanmasının ardından polis, öğretmen, doktor ve diğer tüm meslekler için memur ve emekli zam oranlarının maaşlara yansıması
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Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK’in açıkladığı rakamlarda yüzde 5’in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor.
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TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerine toplamda 5.49 oranında zam maaşlara yansıyacak.
SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak.
Farklar 15 Ocak 2020 tarihinde hesaplara yansıyacak.