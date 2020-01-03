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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03 Ocak 2020 - 11:18, /

Yeni memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? İşte, memur ve emekli için memur zam oranı yansımaları

Memur ve emekli maaşı enflasyon zam oranları sonrasında memur ve emeklilerin alacağı yeni maaşlar netlik kazandı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacakları zam oranı memurda 5,49, emeklide ise 6,49 olarak açıklanmıştı. Peki, memur ve emekli maaşları enflasyon zammı sonrasında ne kadar olacak? İşte, aralık ayı genel enflasyon oranının 11,84 olarak açıklanmasının ardından polis, öğretmen, doktor ve diğer tüm meslekler için memur ve emekli zam oranlarının maaşlara yansıması

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1

Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK’in açıkladığı rakamlarda yüzde 5’in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor.

2

TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerine toplamda 5.49 oranında zam maaşlara yansıyacak.

SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak.

Farklar 15 Ocak 2020 tarihinde hesaplara yansıyacak.

İşte eski ve yeni maaşlar:

3

Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)

Eski maaş:5691

Yeni maaş: 6003

4

Avukat (9/1)

Eski maaş:4952

Yeni maaş: 5224

5

Başasistan (Sağlık hiz. 5/1)



Eski maaş:6468

Yeni maaş: 6823

6

Araştırma görevlisi (8/1)

Eski maaş: 5461

Yeni maaş: 5761

7

Bekçi (Lisans 9/1)

Eski maaş: 4180

Yeni maaş: 4409

8

İlçe belediye başkan yardımcısı

Eski maaş:5765

Yeni maaş: 6081

9

Başmüfettiş (1/1)

Eski maaş: 8320

Yeni maaş: 8777

10

Doçent (1/1)

Eski maaş:7260

Yeni maaş: 7659

11

Diş tabibi (8/1)

Eski maaş: 5315

Yeni maaş: 5607

12

Doktor öğretim üyesi (5/1)

Eski maaş:6250

Yeni maaş: 6593

13

Hademe (15/1)

Eski maaş:3158

Yeni maaş: 3331

14

Ebe (9/1)

Eski maaş:4037

Yeni maaş: 4259

15

Hakim adayı (9/1)

Eski maaş:5527

Yeni maaş: 5830

16

Hakim (7/1)

Eski maaş:8775

Yeni maaş: 9257

17

Daire başkanı (1/1)

Eski maaş: 8660

Yeni maaş: 9135

18

Başkomiser (8/1)

Eski maaş: 5468

Yeni maaş: 5768

19

Araştırmacı (9/1)

Eski maaş:3652

Yeni maaş: 3852

20

Hakim (7/1)

Eski maaş:8775

Yeni maaş: 9257

21

Hemşire (9/1)

Eski maaş:4032

Yeni maaş: 4253

22

Hizmetli (15/1)

Eski maaş:3158

Yeni maaş:3331

23

İmam/hatip (9/1)

Eski maaş:3667

Yeni maaş: 3868

24

İtfaiyeci (9/1)

Eski maaş:3623

Yeni maaş: 3822

25

Kaymakam (4/1)

Eski maaş:6877

Yeni maaş: 7255

26

Komiser (8/1)

Eski maaş:5380

Yeni maaş: 5675

27

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1)

Eski maaş:3405

Yeni maaş:3592

28

Memur (9/1)

Eski maaş:3406

Yeni maaş:3593

29

Mübaşir (11/1)

Eski maaş:3356

Yeni maaş: 3540

30

Müfettiş (7/1)

Eski maaş:6033

Yeni maaş: 6364

31

Müfettiş yardımcısı (9/1)

Eski maaş:5487

Yeni maaş:5788

32

Müezzin (9/1)

Eski maaş:3667

Yeni maaş: 3868

33

Mühendis (7/1)

Eski maaş:5300

Yeni maaş:5591

34

Orman muhafaza memuru (11/1)

Eski maaş:3758

Yeni maaş: 3964

35

Öğretmen (9/1)

Eski maaş:3804

Yeni maaş: 4013

36

Polis (11/1)

Eski maaş: 5005

Yeni maaş: 5280

37

Programcı (9/1)

Eski maaş:4154

Yeni maaş: 4382

38

Profesör (1/1)

Eski maaş:8482

Yeni maaş: 8948

39

Sağlık memuru (9/1)

Eski maaş:4032

Yeni maaş: 4253

40

Şef (7/1)

Eski maaş:3687

Yeni maaş: 3889

41

Şube müdürü (7/1)

Eski maaş:4670

Yeni maaş:4926

42

Usta öğretici (11/1)

Eski maaş:3403

Yeni maaş:3590

43

Uzman yardımcısı (9/1)

Eski maaş:5576

Yeni maaş:5882

44

Uzman (7/1)

Eski maaş:6093

Yeni maaş:6428

45

Vaiz (9/1)

Eski maaş:3862

Yeni maaş: 4074

46

Vali (1/1)

Eski maaş:12526

Yeni maaş: 13214

47

Veteriner hekim (7/1)

Eski maaş:5272

Yeni maaş: 5561

48

Yoklama memuru (11/1)

Eski maaş:3403

Yeni maaş: 3590

49

Zabıta memuru (9/1)

Eski maaş:3474

Yeni maaş:3665

50

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL)

SSK (2000 ÖNCESİ)

Eski maaş:1982,6

Yeni maaş: 2111,3

51

SSK (2000 SONRASI)

Eski maaş:1181,4

Yeni maaş: 1258,0

52

BAĞ-KUR (ESNAF)

Eski maaş:1774,7

Yeni maaş: 1889,8

53

BAĞ-KUR (TARIM)

Eski maaş:1249,6

Yeni maaş: 1330,7

54

MEMUR (Emekli)

Eski maaş:2521,7

Yeni maaş: 2660,2

55

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)

Müsteşar (1/1)

Eski maaş:9088,2

Yeni maaş: 9587,2

56

Genel müdür (1/1)

Eski maaş:8033,4

Yeni maaş: 8474,5

57

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Eski maaş:3082,8

Yeni maaş: 3252,0

58

Memur (Lisans - 1/4)

Eski maaş:3016,0

Yeni maaş: 3181,6

59

Öğretmen (1/4)

Eski maaş:3101,9

Yeni maaş: 3272,1

60

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski maaş:5265,5

Yeni maaş: 5554,6

61

Başkomiser (1/4)

Eski maaş:3207,9

Yeni maaş: 3384,0

62

Polis memuru (8/1)

Eski maaş: 3207,9

Yeni maaş: 3384,0

63

Hemşire (Lisans - 1/4)

Eski maaş:3014,9

Yeni maaş: 3180,4

64

Mühendis (1/4)

Eski maaş: 3782,4

Yeni maaş: 3990,1

65

Teknisyen (Lise -1/4)

Eski maaş: 2632,2

Yeni maaş: 2776,7

66

Profesör (1/4)

Eski maaş:7194,9

Yeni maaş: 7589,9

67

İmam-hatip

Eski maaş:3101,9

Yeni maaş: 3272,1

68

Araştırma görevlisi (1/4)

Eski maaş: 3780,3

Yeni maaş: 3987

69

Avukat (1/4)

Eski maaş:3101,9

Yeni maaş: 3272,1

70

En düşük memur emekli aylığı

Eski maaş:2522,0

Yeni maaş:2660,4

*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

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