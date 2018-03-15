Son dakika... Dev ihale için imzalar atıldı

ABD Posta Servisi’nin (USPS) 180 bin aracın yenilenmesini kapsayan 6.3 milyar dolarlık filo ihalesinde finale kalan 6 şirket içinde yer alan Kıraça Holding bünyesindeki Karsan ipi göğüslemeye çok yakın. Geçtiğimiz günlerde Karsan’ın bu ihale için geliştirdiği prototipler Amerika’da USPS tarafından test edilirken görüntülenirken, dün de KAP’a yapılan açıklamada, “Karsan ABD posta aracı ihalesini kazanması amacına yönelik olarak ABD’li Morgan Olson ile işbirliği sözleşmesi imzaladı” denildi.

Karsan, Kuzey Amerika pazarına özel olarak tasarladığı otobüslerinin ve ihalenin kazanılması halinde ABD Posta Servisi (USPS) için geliştirilen posta araçlarının montajı, üretimi, satış ve satış sonrası hizmetleri için ABD’li üretici Morgan Olson’la ortak bir iş modeli gerçekleştirmek üzere geçtiğimiz yıl mutabakat metni imzalamıştı. Dün ortaklık sözleşmesinin imzalandığı açıklanmasıyla, Karsan’ın ihaleyi kazanmaya çok yakın olduğu ortaya çıktı.

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Değeri tam 6.3 milyar dolar bu dev ihalede, araç başına 25 bin dolar ile 35 bin dolar arasında değişen fiyatlar ödenecek. Bu ihale Türkiye açısından da büyük önem taşıyor çünkü Bursa merkezli ticari araç üreticisi Karsan, geçtiğimiz yıl USPS’nin prototip geliştirme teklif çağrısına davet edilen ve ön yeterlilik alan 15 firmadan birisi olmuştu. Seçilen altı tedarikçi arasındaki tek Türk firması olan Karsan’la beraber AM General, Mahindra, Oshkosh, Utilimaster ve VT Hackney firmaları da yer almıştı. Prototip geliştirebilmeleri için ihale bedeli 37.4 milyon dolar olarak açıklanırken, firmalara başka tedarikçilerle ekip kurma veya taşeronla çalışma imkânı da sağlanmıştı. USPS için prototipleri hazırlayan Karsan, ekim ayı başında prototiplerin tamamını teslim etmek üzere yola çıkarmıştı.

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