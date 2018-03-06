Bak postacı geliyor!

Geçtiğimiz günlerde USPS’nin Karsan’ın bu ihale için geliştirdiği hibrit prototipleri Amerika’da test ettiği görüntülendi. Amerikan basınında yayınlanan fotoğraflarda Karsan’ın geliştirdiği prototiplerin üzerine USPS logosu yerleştirilerek aracın test edildiği ortaya çıktı. Yapılan açıklamalarda ihalede son aşamaya gelindiği ve Karsan’ın kazanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu da ifade edildi. Amerika’nın Ortabatı eyaletinde test edilen aracın fotoğrafları Trucks.com sitesi tarafından çekildi.

ÖNCE 15 SONRA 6 FİRMA

Değeri tam 6.3 milyar dolar bu dev ihalede, araç başına 25 bin dolar ile 35 bin dolar arasında değişen fiyatlar ödenecek. Bu ihale Türkiye açısından da büyük önem taşıyor çünkü Bursa merkezli ticari araç üreticisi Karsan, geçtiğimiz yıl USPS’nin prototip geliştirme teklif çağrısına davet edilen ve ön yeterlilik alan 15 firmadan birisi olmuştu. Seçilen altı tedarikçi arasındaki tek Türk firması olan Karsan’la beraber AM General, Mahindra, Oshkosh, Utilimaster ve VT Hackney firmaları da yer almıştı. Prototip geliştirebilmeleri için ihale bedeli 37.4 milyon dolar olarak açıklanırken, firmalara başka tedarikçilerle ekip kurma veya taşeronla çalışma imkânı da sağlanmıştı. USPS için prototipleri hazırlayan Karsan, ekim ayı başında prototiplerin tamamını teslim etmek üzere yola çıkarmıştı.

Karsan, Kuzey Amerika pazarına özel olarak tasarladığı otobüslerinin ve ihalenin kazanılması halinde ABD Posta Servisi (USPS) için geliştirilen posta araçlarının montajı, üretimi, satış ve satış sonrası hizmetleri için ABD’li üretici Morgan Olson’la ortak bir iş modeli gerçekleştirmek üzere mutabakat metni imzaladı. İmzalanan mutabakat metni kapsamında Morgan Olson’ın sahibi ve yöneticileri Karsan’ın Bursa’daki fabrikasını ziyaret etmişti.

Bu iş modeli ile USPS ihalesindeki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Karsan, ihale sürecinde ABD’li üretici Morgan Olson’dan saha çalışanı, ekipman ve lojistik desteği de görecek.