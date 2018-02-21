Sırada insansız tank var

CUMHURBAŞ-KANI Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı’nda, Türkiye’nin artık yüksek teknolojinin sanayideki payını artıracak bir atılıma ihtiyacı olduğunu belirterek “Şu anda Afrin’deki zırhlı taşıyıcıların neredeyse tamamı bizim ve yerli. Biz bunu kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane İHA’mız düşse düşünürdük ama şimdi ulan düşürürseniz düşürün be. Niye? İkincisi var, üçüncüsü

var. Şimdi öyle bir yere gelmemiz lazım ki bizim insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım” dedi.

Erdoğan, artık dünün tekstil ve tarıma dayalı sanayisinin kısır döngüsünden çıkıp teknolojiye dayalı sanayiye geçiş yapıldığını kaydederek, “Bir taraftan sanayileşmenin getirdiği enerji yatırımlarını yaparken, doğal kaynakları da geliştirmeye çalışıyoruz. Kişi başı milli gelirimizi 11 bin dolar seviyesine ulaştırmamız tarihi bir başarıdır. Refah seviyemizi 15 yılda 3 kat artmasında ve gelir dağılımının daha adaletli bir yapıya bürünmesinde kalkınma adımlarımızın katkısı büyüktür” dedi.

2002 yılında 236 milyar dolar olan milli geliri 2016 yılında 863 milyar dolara çıkardıklarını, son 10 yılda 8.3 milyon ilave istihdam oluşturduklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Yüzde 11.3 olan bütçe açığını, 2017 yılında yüzde 1.5 seviyesine düşürdük. 2002 yılında yüzde 72’ye ulaşan kamu stokunun milli gelire oranını 2016 yılında yüzde 28’e kadar düşürdük. 2002 yılında ihracatımız 36 milyar dolardı, 2016 yılında 157 milyar doları aşmış vaziyette. İşte bu ihracatımız ile buralara geldik geliyoruz. Türkiye 2002 yılında 17 milyar liralık kamu yatırımı yapıyordu. Hükümetlerimiz döneminde bu rakamı 7 kat artırarak 2017 yılında 128 milyar liraya çıkardık. Kalkınma için kaynakların çeşitlendirilmesi politikamızı muhalefet bir türlü anlamıyor. Oysa biz bütün yatırımları bu yöntemle gerçekleştirdik. Modern ülke, çağdaş ülke laf üretmekle olmuyor. Ülkenin dört bir yanını yatırımlarla donatırsın çağı yakalayabilirsin. Ülkenin her yerini doğalgazla döşersin modern ülke böyle olur.”

SIRADAN OLAY DEĞİL

Erdoğan, “Kötü komşu ev sahibi yapar” diyerek en sonunda Türkiye’yi silahsız ve silahlı İHA sahibi yaptıklarını belirterek “Şu anda Afrin’deki zırhlı taşıyıcıların neredeyse tamamı bizim ve yerli. Bu aracı üreten dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu olay sıradan bir olay değil. Bunu kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane İHA’mız düşse düşünürdük ama şimdi ulan düşürürseniz düşürün be. Düşürürseniz düşürün ikincisi de var, üçüncüsü de var gelin. Geçen bir helikopterimiz düştü üzüldük iki pilotumuz gitti. Oradaki bu sistemlerin sorumlusu olan arkadaşımızın dediği şu İHA’da insan yok ki düşerse düşer. Biz niye bazı şartlarda da onları uçurmuyoruz. Vursunlar o düşsün, benim pilotum şehit olmaz. Bunu daha ileriye taşıyacağız. Tank yakabilirler. İçinde 5 şehidim. Biz insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım bunu da yapacağız. O tür şeyleri düşünmeyeceğiz. Bir çok silahımızı üretir haldeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GDO’lu ürünler noktasındaki hassasiyeti artırmaları gerektiğini belirterek, “Doğala önem vermemizin şartını duyurmak istiyorum. Devlet olarak birinci derecede bu bizim sorumlu-luğumuzda” diye konuştu.