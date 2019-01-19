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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ELİF ERGU / CUMARTESİ SOHBETLERİ
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şimdi Kıbrıs’ta Çinli zamanı!

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Şimdi Kıbrıs’ta Çinli zamanı!

Hande Tibuk Kıbrıs’ın en büyük turizm grubu Net Holding’in yönetim kurulu murahhas üyesi ve genel koordinatörü. Kıbrıs’ta 7’nci otelini yapan grup, 2018’i büyümeyle geçirirken, yabancı turist oranını da arttırıyor. Düzenledikleri uluslararası turnuvalarla KKTC’nin dünyada tanınmasını sağladıklarını anlatan Tibuk, 2019’da Çin’den turist getirmeye odaklandıklarını söyledi.

HANDE Tibuk hem başarılı bir iş insanı, hem de aktif bir sivil toplum örgütçü. İş insanı Besim Tibuk’un kızı olan Hande Tibuk, sinema ve turizm sektörlerinde “babasının kurduğu iş dışında” deneyim kazandıktan sonra aile işine girdi. Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas üyesi ve Genel Koordinatörü. Turizm ve gayrimenkul yatırımlarının başında. Yatırımlarının büyük kısmı KKTC’de olan Net Holding’in yeni hedeflerini Hande Tibuk’la konuştuk.

Babanız Besim Tibuk mesleğinizi seçmenizde etkili oldu mu?

Babam çocuklarını her zaman serbest bırakmış, bana da “sen kendin bilirsin” demiştir. Ben kendi isteğimle işletme, ekonomi okumak istedim.

Peki sizi küçük yaşlarınızda işe götürür müydü? “İleride işleri kızım yönetsin” düşüncesi var mıydı?

Aile ile iş hep iç içedir. Yaz aylarında turizm tesislerimizde kalınırdı, mağazalara gidilirdi. Bunlar dolaylı biçimde etkiliyor insanı. Babam “Benim yanımda çalışacaksın” demedi. Beni serbest bıraktığı için belki de aile işine geri döndüm.

İlk işe nasıl başladınız?

Mağazalarımız vardı, pazarlamada başladım. 7 yıl mağazalarda çalıştım. Turistlere hizmet veren mağazalarda çalışmak bana çok şey kazandırdı. Sonra otelcilik üzerine yurtdışında master yaptım. Babam geri çağırdı ama o dönemde kendi ayaklarım üzerinde durmak istedim. 2008 yılıydı, kriz ortamında iş bulmadım. Otellerde iş aradım, babamı tanıyanlar bana iş vermedi. Uluslararası zincirlerde de bulamadım. Hep “Koskoca şirketin sahibinin kızı” diye baktılar.

Aslında bu da ayrımcılık...

Aynen. Sonra danışman olarak çalışmaya başladım Viyana’da. Onlar İstanbul irtibat bürosunu açınca İstanbul’a döndüm. 2012’den itibaren babamla çalışmaya başladım.

Şimdi nasıl yapıyorsunuz görev paylaşımını?

Babam artık Kıbrıs’a yerleşti. Orada işlerden uzak değil, sürekli projeler geliştiriyor. Bizim 6 otelimiz, 5 casinomuz var Kıbrıs’ta.

Bunlar son yıllarda yapıldı değil mi?

2012’de 2 otel vardı, 4 otel daha yaptık. Hızlı büyüdük. KKTC’de potansiyel var. Bunu da en iyi gören babamdır. Bizim gibi orada yatırım yapan gruplar oldu. 20 yılda 1 milyar dolar yatırım yaptık KKTC’ye. 2019’da ülkeye Çin’den turist getirmeye odaklandık.

Yurtdışına da açıldınız...

Balkan ülkelerine 2012’den beri bakıyorduk. Karadağ hep radarımızdaydı. Ancak 2016’da ilk yerimizi açtık. Hırvatistan’da da otel-casino açtık. Bizim yıllardır misafir portföyümüz var. Farklı ülkelerden geliyorlar. Rusya, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’den. Her girdiğimiz yeni destinasyonda önce 2-3 sezon deneme yapıyoruz. Hedeflerimize ulaşmayınca hemen çıkıyoruz. Hırvatistan’a 2 yer açmıştık, birini kapadık. Karadağ’da 3 casino açmıştık. Birini kapadık, birini büyüttük. Son olarak Bulgaristan’da otel ve casino açtık.

Türk-yabancı misafir oranlarınız nasıl?

Misafirlerimizin yüzde 60-65’i Türk, gerisi yabancı. Amerikalı da var, gelişmiş Körfez ülkelerinden gelenler de var.

Bu yelpazeyi genişletmek için neler yapıyorsunuz?

Son 5 yıldır tanıtım yapıyoruz. Son 10 yıldır dünyada da popüler olan ‘Texas Hold’em’ turnuvalarını biz de yapıyoruz. Bu bir spor kolu gibi algılanıyor dünyada.

Kumar değil mi?

Ödüllü turnuva olarak düzenleniyor. Pek çok ülkede Texas Hold’em spor olarak görülüyor. Efsane oyuncuları var. Hayatlarını bu oyunları oynayarak geçirenler var. Dünyadaki tüm turnuvalara katılanlar oyuncular KKTC’ye de geliyor. Milyonlarca kişi bu oyunların profesyonellerini takip ediyor. Briç ve tavla turnuvaları da çok ilgi çekiyor. Brezilya’dan tavla turnuvalarına gelenler var. Yılda 10 Texas Holdem turnuvası yapıyoruz. Rusya’dan Çin’e dünyanın farklı yerlerinden oyuncuların ambargo altında olan bir yere uçak değiştirerek geliyor olması bizce çok değerli. Dünyanın en ünlü Texas Hold’em oyuncuları arasında yer alan Antonio Esfandiari, Patrik Antonius, Pierre Neuville, Alireza Fatehi, Dominik Panka gibi isimler de KKTC’ye geldiler. Ambargoları delip tavla, briç oynamaya gelen binlerce kişi var. Aileleriyle gelenler var. Bir kere gelip sonra ailelerini, arkadaşlarını getirenler var.

Şimdi Kıbrıs’ta Çinli zamanı

HANDE TİBUK KİMDİR?

Hande Tibuk Işık Lisesi’ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde okudu. Net Holding’in turistik alışveriş mağazalarında 7 yıl çalıştı. Daha sonra Lozan’da Ecole Hoteliere’de otelcilik üzerine master yaptı. 2010 yılında Viyana merkezli PKF Hotelexperts’te danışman olarak çalıştı. 2012’de Net Holding’e geri döndü. Holding’in Yönetim Kurulu Murahhas üyesi ve Genel Koordinatörü olan Hande Tibuk, TİDER Temel İhtiyaç Derneği Başkanlığı’nı yürütüyor. Aynı zamanda TİKAD Yönetim Kurulu üyesi de olan Hande Tibuk, koyu bir Fenerbahçeli.

 

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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