Şimdi Kıbrıs’ta Çinli zamanı!

HANDE Tibuk hem başarılı bir iş insanı, hem de aktif bir sivil toplum örgütçü. İş insanı Besim Tibuk’un kızı olan Hande Tibuk, sinema ve turizm sektörlerinde “babasının kurduğu iş dışında” deneyim kazandıktan sonra aile işine girdi. Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas üyesi ve Genel Koordinatörü. Turizm ve gayrimenkul yatırımlarının başında. Yatırımlarının büyük kısmı KKTC’de olan Net Holding’in yeni hedeflerini Hande Tibuk’la konuştuk.

Babanız Besim Tibuk mesleğinizi seçmenizde etkili oldu mu?

Babam çocuklarını her zaman serbest bırakmış, bana da “sen kendin bilirsin” demiştir. Ben kendi isteğimle işletme, ekonomi okumak istedim.

Peki sizi küçük yaşlarınızda işe götürür müydü? “İleride işleri kızım yönetsin” düşüncesi var mıydı?

Aile ile iş hep iç içedir. Yaz aylarında turizm tesislerimizde kalınırdı, mağazalara gidilirdi. Bunlar dolaylı biçimde etkiliyor insanı. Babam “Benim yanımda çalışacaksın” demedi. Beni serbest bıraktığı için belki de aile işine geri döndüm.

İlk işe nasıl başladınız?

Mağazalarımız vardı, pazarlamada başladım. 7 yıl mağazalarda çalıştım. Turistlere hizmet veren mağazalarda çalışmak bana çok şey kazandırdı. Sonra otelcilik üzerine yurtdışında master yaptım. Babam geri çağırdı ama o dönemde kendi ayaklarım üzerinde durmak istedim. 2008 yılıydı, kriz ortamında iş bulmadım. Otellerde iş aradım, babamı tanıyanlar bana iş vermedi. Uluslararası zincirlerde de bulamadım. Hep “Koskoca şirketin sahibinin kızı” diye baktılar.

Aslında bu da ayrımcılık...

Aynen. Sonra danışman olarak çalışmaya başladım Viyana’da. Onlar İstanbul irtibat bürosunu açınca İstanbul’a döndüm. 2012’den itibaren babamla çalışmaya başladım.

Şimdi nasıl yapıyorsunuz görev paylaşımını?

Babam artık Kıbrıs’a yerleşti. Orada işlerden uzak değil, sürekli projeler geliştiriyor. Bizim 6 otelimiz, 5 casinomuz var Kıbrıs’ta.

Bunlar son yıllarda yapıldı değil mi?

2012’de 2 otel vardı, 4 otel daha yaptık. Hızlı büyüdük. KKTC’de potansiyel var. Bunu da en iyi gören babamdır. Bizim gibi orada yatırım yapan gruplar oldu. 20 yılda 1 milyar dolar yatırım yaptık KKTC’ye. 2019’da ülkeye Çin’den turist getirmeye odaklandık.

Yurtdışına da açıldınız...

Balkan ülkelerine 2012’den beri bakıyorduk. Karadağ hep radarımızdaydı. Ancak 2016’da ilk yerimizi açtık. Hırvatistan’da da otel-casino açtık. Bizim yıllardır misafir portföyümüz var. Farklı ülkelerden geliyorlar. Rusya, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’den. Her girdiğimiz yeni destinasyonda önce 2-3 sezon deneme yapıyoruz. Hedeflerimize ulaşmayınca hemen çıkıyoruz. Hırvatistan’a 2 yer açmıştık, birini kapadık. Karadağ’da 3 casino açmıştık. Birini kapadık, birini büyüttük. Son olarak Bulgaristan’da otel ve casino açtık.

Türk-yabancı misafir oranlarınız nasıl?

Misafirlerimizin yüzde 60-65’i Türk, gerisi yabancı. Amerikalı da var, gelişmiş Körfez ülkelerinden gelenler de var.

Bu yelpazeyi genişletmek için neler yapıyorsunuz?

Son 5 yıldır tanıtım yapıyoruz. Son 10 yıldır dünyada da popüler olan ‘Texas Hold’em’ turnuvalarını biz de yapıyoruz. Bu bir spor kolu gibi algılanıyor dünyada.

Kumar değil mi?

Ödüllü turnuva olarak düzenleniyor. Pek çok ülkede Texas Hold’em spor olarak görülüyor. Efsane oyuncuları var. Hayatlarını bu oyunları oynayarak geçirenler var. Dünyadaki tüm turnuvalara katılanlar oyuncular KKTC’ye de geliyor. Milyonlarca kişi bu oyunların profesyonellerini takip ediyor. Briç ve tavla turnuvaları da çok ilgi çekiyor. Brezilya’dan tavla turnuvalarına gelenler var. Yılda 10 Texas Holdem turnuvası yapıyoruz. Rusya’dan Çin’e dünyanın farklı yerlerinden oyuncuların ambargo altında olan bir yere uçak değiştirerek geliyor olması bizce çok değerli. Dünyanın en ünlü Texas Hold’em oyuncuları arasında yer alan Antonio Esfandiari, Patrik Antonius, Pierre Neuville, Alireza Fatehi, Dominik Panka gibi isimler de KKTC’ye geldiler. Ambargoları delip tavla, briç oynamaya gelen binlerce kişi var. Aileleriyle gelenler var. Bir kere gelip sonra ailelerini, arkadaşlarını getirenler var.

HANDE TİBUK KİMDİR?



Hande Tibuk Işık Lisesi’ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde okudu. Net Holding’in turistik alışveriş mağazalarında 7 yıl çalıştı. Daha sonra Lozan’da Ecole Hoteliere’de otelcilik üzerine master yaptı. 2010 yılında Viyana merkezli PKF Hotelexperts’te danışman olarak çalıştı. 2012’de Net Holding’e geri döndü. Holding’in Yönetim Kurulu Murahhas üyesi ve Genel Koordinatörü olan Hande Tibuk, TİDER Temel İhtiyaç Derneği Başkanlığı’nı yürütüyor. Aynı zamanda TİKAD Yönetim Kurulu üyesi de olan Hande Tibuk, koyu bir Fenerbahçeli.