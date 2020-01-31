Türkiye’de nüfusun yüzde 71’inin deprem çantası yok

Elazığ’da 6.8 şiddetle 35, Malatya’da ise arka arkaya gerçekleşen 3.6 ve 3.9 şiddetiyle 4 kişi olmak üzere en az 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremler; Türkiye’de deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Fay hatları üzerinde olan bir ülke olmamıza rağmen, Aksigorta’nın ‘Olası Depreme Karşı Hazırlık Durumu’ başlıklı araştırmasında, Türk insanının depreme hazırlıksız olduğu ortaya çıktı. Aksigorta’nın hazırladığı “Olası Depreme Karşı Hazırlık Durumu” başlıklı araştırmasına göre Türkiye’de her üç kişiden ancak birinin olası depreme karşı hazırlanmış deprem çantası bulunurken; insanların ancak yüzde 35’i bir acil toplanma yeri olduğunu biliyor. Bambaşka Sigortacılık anlayışı kapsamında Türkiye’de sigorta bilincinin gelişmesi konusunda çalışmalarını sürdüren ve bu konuda çeşitli araştırmalar gerçekleştiren Aksigorta’nın, “Olası Depreme Karşı Hazırlık Durumu” araştırması sonuçları oldukça dikkat çekici.



DEPREM ALGISI HALA OLUŞMADI



Deprem kuşağında yaşayan Türk insanının başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı hazırlıklı olmadığını belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen; “Büyük Marmara depreminin üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçti. Bu süre içerisinde de irili ufaklı pek çok deprem yaşadık. Acı deneyimler yaşamamız ve deprem kuşağında yer alan bir ülke olmamıza rağmen ne yazık ki toplumda deprem algısı oluşmuş durumda değil. Aksigorta olarak gerçekleştirdiğimiz “Olası Depreme Karşı Hazırlık Durumu” araştırmamızın sonuçları da bu algının oluşmadığını bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Düşük bir bütçeyle hazırlanabilecek, acil ihtiyaçların, yiyecek-içeceklerin bulunması gereken deprem çantası, ilk 72 saatte bir ailenin hayatta kalmasına yardımcı olurken, araştırma sonuçları bize her üç kişiden ikisinde bu çantanın hazırlanmamış olması, deprem gerçeğine hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyor’’ değerlendirmesinde bulundu.



AİLELER DEPREMDE BULUŞMA YERİ BELİRLEMELİ



Olası bir depremde aile bireylerinin önceden belirlenmiş acil toplanma yeri olup olmadığını da bilmediklerine dikkat çeken Gülen; “Doğal afet esnasında yaşanan şok etkisi, kişilerin doğru toplanma yerlerine ulaşmasına engel olabiliyor. Aile bireylerinin depreme yakalanmadan önce toplanma yerlerini belirlemiş olması hayati önem taşımasına rağmen araştırma sonuçlarına göre, yüzde 65 gibi önemli bir oranda insanların olası bir depremde belirlemiş olduğu bir buluşma yeri bulunmuyor’’ dedi. İlandır...