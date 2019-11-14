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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.11.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Siemens'in ürettiği yüksek hızlı tren setlerinin ilki teslim alındı

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Siemens'in ürettiği yüksek hızlı tren setlerinin ilki teslim alındı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı "Günlük YHT sefer sayısını 44'ten 76'ya, taşınan yolcu sayısını 2020'de 10 milyon 200 bine, 2021'de de 14 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, ilkini teslim aldıkları yüksek hızlı tren setlerinin, test sürüşlerinin ardından, Şubat 2020'den itibaren bölüm bölüm hizmet vereceğini belirterek, "Böylece günlük YHT sefer sayısını 44'ten 76'ya, taşınan yolcu sayısını 2020'de 10 milyon 200 bine, 2021'de 14 milyona çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Yazıcı, YHT setlerini üreten Siemens firmasının Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki tesislerinde düzenlenen teslim töreninde, Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde olan Türkiye'nin, 2003'ten bu yana izlediği demir yolu öncelikli ulaşım politikalarıyla dengeli ve birbirini tamamlayan bir ulaşım alt yapısı tesis etmeyi amaçladığını söyledi.

Kamuran Yazıcı, Ankara-Eskişehir yüksek hızlı demir yolu hattının 2009'da işletmeye alınmasıyla başlayan YHT işletmeciliğinin, 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya ve 2014'te Eskişehir-İstanbul ile Konya-İstanbul hatlarıyla devam ettiğini ifade etti.

YHT'lerde bugüne kadar 52 milyonu aşkın yolcunun ağırlandığını ve yolcuların memnuniyet oranının yüzde 98'i bulduğunu anlatan Yazıcı, "Hala toplam bin 213 kilometrelik YHT ağında, günde 22 ila 25 bin arasında değişen yolcu kapasitesine sahip olan yüksek hızlı tren işletmeciliği, 19 YHT setiyle gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.

Yazıcı, Ankara- Sivas ve Ankara-İzmir başta olmak üzere inşası devam eden yüksek hızlı demir yolu hatlarının 5 yıl içinde işletmeye alınmasıyla YHT setlerine ihtiyacın giderek artacağına işaret ederek, "Siemens firmasından temin edilen ve bugün ilkini teslim aldığımız setle sefer sayılarımızın artırılması mümkün olacak." ifadesini kullandı.

Teslim alınan hızlı tren setinin, test sürüşlerinin ardından, Şubat 2020'den itibaren bölüm bölüm hizmete gireceğini dile getiren Yazıcı, "Böylece günlük YHT sefer sayısını 44'ten 76'ya, taşınan yolcu sayısını da 2020'de 10 milyon 200 bine, 2021'de 14 milyona çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"GÜVENİNİZİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ"

Siemens Raylı Sistemler Dünya Başkanı Albrecht Neumann da YHT işletmesinin belli kurallara sadık kalınarak yapılması gerektiğini belirtti.
Neumann, YHT'lerin şehirleri birbirine bağlayarak ülkelerin ekonomik gelişimine yardımcı olduğunu kaydederek, "TCDD Taşımacılık AŞ tarafından teslim alınan hızlı trenler, yolculara en üst düzeyde konfor sağlayacak." dedi.

Neumann, Siemens için TCDD Taşımacılık AŞ'nin verdiği 12 YHT seti üretiminin önemini vurgulayarak, söz konusu trenlerin performans açısından mükemmel olduğunu söyledi.

YHT'lerin saatte 300 kilometre hız yapabildiğini ifade eden Neumann, araçların testinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkarılacağını belirtti.

Türkiye'nin kendilerine verdiği YHT setleri siparişlerinin kendilerine güvenin göstergesi olduğunu dile getiren Neumann, "Size söz veriyoruz, güveninizi boşa çıkarmayacağız. Bu üretim sürecinde her zaman ortağınız olmak istiyoruz. Ne zaman ihtiyaç duyarsanız yanınızda olacağız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Siemens tarafından üretimine başlanan 12 tren setinden, ilkinin teslimi gerçekleştirildi.

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