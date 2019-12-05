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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülseli Kenarlı - Mertcan Öztürk - DHA
05.12.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Sahte çantalar fiyatlarıyla şaşırtıyor

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Dünyaca ünlü markaların çanta ve cüzdanlarının taklitleri pazar tezgahlarında 2 bin 600 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor. Gerçeğinden ayırt edilemeyen çanta ve cüzdanları ünlülerin de kullandığı belirtiliyor.

Yeşilköy'deki sosyete pazarında satılan ünlü marka taklidi çantaların fiyatları 2 bin 600 liraya kadar çıkarken, cüzdanlar ise 70 ile 650 lira arasında alıcı buluyor. Dünyaca ünlü iki İtalyan markasının çantalarının orjinallerinin fiyatı 40-80 bin lira arasında.

Ünlü İtalyan markalarının özel tasarım çantalarının orjinallerinin fiyatı ise 250 bin lirayı buluyor. Orijinal fiyatı 10 bin lira olan çantanın taklidi pazardaki fiyatı ise 800 lira ile bin 200 lira arasında değişiyor. Cüzdanın fiyatı ise pazardaki fiyatı 650 lira olurken, orjinalinin fiyatı 3 bin euronun üzerinde.

Pazar alışverişine çıkan kadınlar ise fiyatların pazar için çok yüksek olduğunu söylüyor. Esnaf ise Arap turistlerin daha çok ilgi gösterdiğini belirtiyor.

"ŞOK DİYORUM BU FİYATA"

Pazara çıkan bir kadın, Çantaya o kadar para vermem" derken, yanındaki arkadaşı ise Birebir replika, verilmez o kadar" dedi. Bir başka kadın ise "Şok diyorum bu fiyata. Az önce bir şey sordum 900 lira, dedi inanamadım. Pazar için gerçekten çok yüksek fiyatlar. Bu tür şeyleri alabilenler için mağazadan almak daha doğru" şeklinde konuştu. Bir başka kadın ise indirimleri takip ederek mağazadan almayı tercih edeceğini söyledi.

Sahte çantalar fiyatlarıyla şaşırtıyor

"MÜŞTERİ MARKA İSTİYOR"

Pazar esnafı Cemal Akkaya, "Alan memnun, satan memnun, müşteri marka istiyor" derken Recai Şentürk ise Arap müşterilere dikkat çekerek, "Araplar olunca satışlar iyi" şeklinde konuşuyor.
Sahte çantalar fiyatlarıyla şaşırtıyor

"ÜNLÜ SANATÇILARIN ÇOĞU KULLANIYOR"

Modacı Muammer Ketenci, sahte çantaların yapıldığı hammaddelere dikkat çekerek, "Yapıldığı yerler var, kalite kalite. Bazen bakıyorsunuz, ünlü bir markanın çantasını birisi yapmış 50 liraya satıyor, bir tanesi yapmış 500 liraya satıyor, bir tanesi yapmış 5 bin liraya satıyor. Bunlar kullandıkları işçiliklerden, makinalardan, suni ve gerçek derilerden birebir replikalarını yapıyorlar hazırlıyorlar. ’Ünlü bir sanatçı çantaya 80 bin lira ödedi’ denilmişti. Halbuki onun orijinali normalde 3 bin dolardı. Ünlü sanatçıların çoğu replika kullanıyor. Hiçbirinin elinde 40 bin liralık, 80 bin liralık ürünler yok. Orjinallerinde, boyu 12 santime 21 santim olan el çantalarında fiyatlar 40 bin liradan başlıyor. En ufak erkek cüzdanları 8 bin lira, 20 bin lira. Vitrindekileri görünce Muammer Ketenci olarak benim bile kanım donuyor. Küçücük bir cüzdan 18 bin lira, çanta büyüdüğü zaman 60-65 bin liraya falan çıkıyor" dedi.
Sahte çantalar fiyatlarıyla şaşırtıyor


"BU TEZGAHÇILARIN ONLARI ÜZMEYE HAKKI YOK"

Sahte ürünlere olan ilgi konusunda ise Ketenci, "Özeniyor, 40-50 bin liraya kullanılanı görünce, o da gidiyor, 300 liraya 500 lirayı 6 ayda topluyor sonra replikayı alıyor. Ama bu onu o kadar mutlu ediyor ki Bu kadınları üzüyorlar, bence, bu bir üzüntü; pazarda kadının 3-5 bin liraya çanta görmesi ve onu alamaması, çünkü onun butiği orası. Bu çantayı alamayınca evine üzgün dönüyor. Bu tezgahçıların onları üzmeye hakkı yok. Bence devletin el atması gerekiyor. Bunları toplattırması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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