Sahibinden ucuza ağır hasarlı ev

İstanbul Fikirtepe’de kentsel dönüşüm beklentisiyle boşaltılan yüzlerce ev çaresiz insanlarca kullanılıyor. Türkiye’ye çalışmak için gelen yabancı uyruklu vatandaşlar bu evleri düşük fiyatlara kiralıyor. Bölge emlakçıları yıkılma riskine rağmen yabancıların bu evlere yoğun talep gösterdiğini belirtiyor. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlar da Fikirtepe’de. Onlar da terk edilen evlere yerleşmiş.



GECE NÖBET TUTUYORUZ



Fikirtepe’de Erler Sokak’a girdiğinizde ilk bakışta burada bir yaşam olamayacağını düşünüyorsunuz. Oysa camı, kapısı olmayan, savaş filmlerinden kareleri andıran bu alanda çok sayıda kişi yaşıyor. Harabe haldeki evlerden birinde yaşayan Salih Akın ve kızı durumlarını şöyle anlatıyor: “Gidecek yerimiz olsa bu evde kalır mıyız? Deprem haberleri nedeniyle korkumuz arttı. Ev başımıza yıkılacak diye gece çocukların başında nöbet tutuyoruz. Evin sahibi bırakıp gitmiş, boş bulunca biz de mecburen yerleştik. Neden buradasın, ev riskli çıkın buradan diyen de yok, kira isteyen de. Eşimiz dostumuz hep birlikte Fikirtepe’deyiz.” Bölge Sakini Ahmet Ulucak ise her gün evinde ölüm korkusuyla yaşadığını söylüyor. Yaşadığı apartmanda bir dairesini de kiraya verdiğini belirten Ulucak, “Kirası 500 lira ama ben alırken vicdanım sızlıyor. Ama kiracım da çaresiz. Bu fiyata nereden ev bulacak. Başka seçeneği olsa bu riskli binada kalmaz” diyor. Satılmış ve Güler Aktaş çifti de şunları söylüyor: “Yeni inşaatlar nedeniyle evimde ağır hasar oldu, belediyeye şikayet ettim evi boşalt dediler. Aynı sokakta başka eve taşındım. Ekonomik şartlar nedeniyle daha güvenli bir yere gidemiyoruz. Sağlam ev hayaliyle dönüşüme evet dedik ama ortada kaldık.”



Bölge emlakçılarının verdiği bilgiye göre eski evlerde kiralar 400 - 800 lira arasında değişiyor. Yeni konutlarda kiralar 2 bin liradan başlıyor, 4 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Eski evleri kiralayanlar ağırlıklı olarak Özbekistan, Afganistan ve Türkmenistan vatandaşları olsa da Türkler de var. Kimi yabancılar evleri ucuza kiralayıp, sonra arkadaşlarına oda oda kiralama yapıyor ve para kazanıyor. Boşaltılan evlerde hiçbir güçlendirme olmadığını belirten emlak ofisi çalışanı şunları anlatıyor: “Ev sahibi dönüşüm yapılacak diye evinden çıktı ama mütehhitler batınca yenisi yapılmadı. Eski evine dönenler de oldu. Dönmeyenler de bir boya yapıp, makyajlayıp kiraya veriyor. Bu şekliyle de alıcısı var. Bize gelen evler çok boş kalmadan hemen tutuluyor.”

25 BİN KİŞİ KORKU İÇİNDE

Leke Fikirtepe Platformu Sözcüsü Engin Akgüzel, yıllardır başlamayan konutlar, iflas eden müteahhitler nedeniyle Fikirtepe’de 60 bin kişinin mağdur olduğunu söylüyor. Eski ve yıkılma tehlikesi olan evlerde yaklaşık 25 bin kişinin korku içinde yaşadığını belirten Akgüzel şöyle devam ediyor: “Fikirtepe halkının büyük bir kısmı riskli olduğu için evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kira ödemekte zorlanan insanlar ya geri dönüp evlerine tekrar yerleşti ya da kendileri için riskli olan evlerini başka insanlara kiraya verdiler. Halen Fikirtepe de ikamet eden ve 10 yıldır nasılsa yıkılacak diye bakım bile yapılmayan konutlarda yaşamak zorunda kalan 25 bin kişinin her an yıkılabilecek durumunda olan bu konutlarda yaşamaya bir nevi zorlanması vahim bir durum. Evlerin durumu içler acısı, kolonlar patlak, duvarlar dökülmüş ama yokluk insanları bu evlerde yaşamaya mecbur ediyor. Bırakın beklenen büyük İstanbul depremini yoldan araç geçerken her gün yıkılacak korkusu ile yaşayan insanlarımız İstanbul’un merkezindeki hali içler acısı.”