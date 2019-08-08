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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
08.08.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Sağlık turizmi için Türkiye’ye gelenlerin sayısı arttı

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Sağlık turizmi için Türkiye’ye gelenlerin sayısı arttı

2019’un ilk yarısında sağlık ve tıbbi nedenlerle 364 bin yabancı Türkiye’ye geldi. Tecrübeli hekimleri, son teknoloji ekipmanları ve teknik yetkinliğiyle Türkiye, sağlık turizmi alanında dünyada öne çıkarken yıl sonuna kadar 1 milyon yabancının ağırlanarak rekor kırılması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019’un ilk yarısında Türkiye’ye sağlık ve tıbbi amaçlarla gelen yabancıların sayısı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 364 bin kişiye ulaştı. Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründe en büyük payın saç ekimine ait olduğunu belirten Now Hair Time Kurucu Ortağı Melik Yağmur, "Sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen Ortadoğuluların yanı sıra ABD ve Avrupa ülke vatandaşlarının da ilgisi son dönemde arttı. Türkiye’nin saç ekimi alanında yalnızca bir bölgeye hizmet verdiğine dair imajı da bu ilgiyle birlikte ortadan kalkıyor. Sağlık turizmi için Türkiye’ye, özellikle gelişmiş ülkelerden rağbet var" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK İNGİLİZLER GELDİ

2019’un ilk yarısında Türkiye’ye Avrupa ülkelerinden sağlık turizmi için gelenlerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. Türkiye’ye gelen İngilizlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 123 artarak 30 bin 460 kişiye ulaşırken İtalyanlarda yüzde 300, İsveçlilerde yüzde 100, Fransızlarda yüzde 50 ve Almanlarda yüzde 32 artış görüldü.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELİYORLAR

Daha çok Ortadoğu ülkelerinden gelenlerle özdeşleşen saç ekimi operasyonlarına, son dönemde dünyanın birçok noktasından büyük ilgi olduğunu belirten Melik Yağmur, "Örneğin 2019’un ilk yarısında Avustralya’dan 4 bin 766, Güney Asya ülkelerinde bin 930, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden de 3 bin 309 kişi Türkiye’ye geldi. Yurtdışında ülkemizin sağlık alanındaki imajını geliştirmeye yönelik faaliyetler yaparak, Türkiye’nin bir sağlık turizmi merkezi haline gelmesini hedefliyoruz. Yıl sonu için ise hedefimiz 1 milyon kişiyi aşmak" dedi.

"TÜRKİYE YALNIZCA UCUZLUKLA DEĞİL KALİTEYLE DE ÖNE ÇIKIYOR"

Türkiye’de yapılan saç ekimi işlemlerinin yalnızca ucuz olduğu için tercih edilmediğini belirten Melik Yağmur, "Türkiye’nin özellikle saç ekimi operasyonlarında diğer ülkelere göre maliyet avantajı sağladığı doğrudur. Ancak ülkemizin tercih edilmesindeki tek sebep uygun fiyat değil. Son teknoloji ekipmanlar, gelişmiş teknikler ve uzman doktorlarımız, tüm dünyaca tanınıyor. İnsanlar sağlık alanında karar vermeden önce yalnızca fiyata değil kalite ve güvene de bakıyor. Türk hekimleri yurtdışında bu kalite ve güveni sağlamış durumda" dedi.

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