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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.02.2019 - 17:57, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan ilaçta fiyat artışı açıklaması

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Sağlık Bakanı Koca'dan ilaçta fiyat artışı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçta 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak zam oranını yüzde 26.4 olarak belirlediklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sendika, dernek ve firma temsilcilerinden oluşan ilaç sektörü yetkilileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıda bu yıl ilaca gelecek zam oranı görüşüldü. Görüşme sonrası Bakan Koca, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bakan Koca, her yıl Şubat ayının 15’ine kadar tebliğ gereği fiyat güncellemesi yapılması ve 5 gün içinde de bu tebliğin uygulanması gerektiğini anımsattı. Bakan Fahrettin Koca, şöyle konuştu: “Bir önceki yılın ortalama Euro kurunun belli bir çarpanla çarpılmasıyla elde edilebilecek bir güncellemeyi aramızda konuştuk. Sektörler özellikle geldiğimiz noktada biz bu yıl için uygulanmak üzere sabit bir oranda anlaşmış olduk. Bu oran bundan sonraki süreçte de özellikle Euro kuru yüzde 70 ile çarpılarak elde edilen bir oran oluyordu. Bundan sonraki süreçte bunu yüzde 60 olarak uygulayıp bu yılki zam oranını yüzde 26.4 olarak uygulanmasını hep birlikte karar vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde bu oranların bundan sonraki süreçte uygulanabilirliğiyle hem yabancı özellikle yerli üreticilerin bu oranı uygulama noktasında bir kararlılıkla öngörülebilir bir yatırım sürecine girmelerini arzu ettiğimiz için bu oranı özellikle verdik. Ve bu oranla ilgili de önümüzdeki dönem uygulama noktasında gayret içinde olacağımızı söyleyebilirim.”

Vatandaşların son birkaç hafta yer yer ilaç sorunu yaşadığını bildiklerini kaydeden Bakan Koca, “Bu çerçevede de sahada 900 denetim elemanımız aktif, devrede oldu. İdari ceza olarak kestiğimiz epey kuruluş oldu. Denetimleri devam ettiriyor olacağız. Bundan sonraki süreçte üretici paydaşlarımızla görüşmelerimizde ilaç sıkıntısının yaşanacağını düşünmüyoruz” dedi.

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