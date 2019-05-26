Rüzgar enerjisi YEKA'ya 9 talip

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRüzgar enerjisi YEKA'ya 9 talip
GeriEkonomi Rüzgar enerjisi YEKA'ya 9 talip
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
26.05.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Rüzgar enerjisi YEKA'ya 9 talip

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rüzgar enerjisi YEKA'ya 9 talip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "(YEKA RES-2) Dört yarışmaya toplam 9 istekli çıktı. Son derece sevindirici. İstekli sayısının bu kadar yüksek olması Türkiye'nin geleceğine, ekonomisine, piyasanın durumuna olan güvenci bir kez daha teyit etti" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için gerçekleştirilecek YEKA RES-2 yarışmalarına sunulan başvuru dosyalarının 18 Nisan'da değerlendirildiğini anımsattı. 

Yarışmaların 30 Mayıs'ta yapılacağını belirten Dönmez, şu bilgileri verdi: 

"4 yarışmaya toplam 9 istekli çıktı. Son derece sevindirici. İstekli sayısının bu kadar yüksek olması Türkiye'nin geleceğine, ekonomisine piyasanın durumuna olan güvenci bir kez daha teyit etti. Biz zaten bekliyorduk. İnşallah 30 Mayıs'ta güzel bir yarışma ortaya çıkar. Daha önce yapılmış olan bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 tane 250 olmak üzere ikinci bin megavatı da Türkiye'ye kazandırmış olacağız." 

"YERLİ VE YENİLENEBİLİRDE YÜZDE 62'Yİ YAKALADIK"

Bakan Dönmez, yılın tamamında yüzde 100 yenilenebilir elektrik tedarikini sürdürme imkanının bulunmadığını, bu alanda yatırımları ve kapasitesini hızla artıran Türkiye'nin dünya genelinde ön sıralara yükselmeye başladığını ifade etti. 

"Yılbaşından bu yana yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimiyle yüzde 62 seviyelerini yakaladık" diyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti: 
"Geçtiğimiz yıl bunun ortalaması yüzde 50'ydi. Bu artışta sezonun yağışlı olmasının da etkisi var ama ondan daha ziyade bizim yenilenebilirde kurulu güç artışının etkisi var. Eskiden de yağmur yağıyordu ama siz onları barajlarda tutmaz türbinden geçirmezseniz elektrik üretemezseniz. Eskiler 'su akar, Türk bakar' derdi. Şimdi su akıyor, Türk yapıyor. Ciddi bir hidrolik üretimimiz var. Rüzgarda 7 bin megavatlara ulaştık. Güneşte 5 bin 500 - 6 bin megavatlara ulaşmış olduk. Bunlarla birlikte biz şu anda yüzde 62 civarında bir üretim payı yakalamış durumdayız. İnşallah hedefimiz 2023'de bu oranları yüzde 65-70'lere uzun dönem ortalamaları ile getirmek. Bütün bu mücadelemiz yerli payın artması yönünde." 

"KÖMÜRÜN MÜŞTERİSİ HAZIR"

Türkiye'nin enerji ürünlerinde her yıl ortalama 40 milyar dolar ithalat yaptığına değinen Bakan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin kömür üretim rekorunu 101,5 milyon ton ile kırdık ama buna rağmen yaklaşık 28-30 milyon ton kömür ithal ediyoruz. Şu anda kömür kullanmak isteyen sanayicilerimiz hem kamu işletmelerinin hem de özel işletmelerin kapısında kuyruktalar. Kendisine güvenen girişimcimiz maden sektörüne, özellikle de kömür sektörüne yatırım yapsın. Müşterisi hazır." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Her gün 10 ton üretiliyor! İsotlu, naneli ve limonlusu da var
Sümela Manastırı'nın açılışı turizmcileri sevindirdi
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Bu uyarıları mutlaka okuyun
Bakan Pekcan müjdeyi verdi! Kuyruklar sona erecek