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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.12.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Otomotiv lisesi öğrencileri hem tasarlıyor hem üretiyor

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Otomotiv lisesi öğrencileri hem tasarlıyor hem üretiyor

Bursa'daki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mezuniyet sonrası istihdam garantisi verirken aynı zamanda öğrencilere kendi tasarladıkları üç boyutlu yazıcılarla üretim imkanı da sağlıyor.

Otomotiv alanında istihdam garantili eğitim veren Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler kendi tasarımı olan üç boyutlu yazıcılarla birçok konuda üretim yapıyor.

Türkiye'nin otomotiv sektöründe kalifiye eleman sorununa çözüm olması amacıyla 75 öğretmen ve 950 öğrenciyle eğitim veren OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle firmaların nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacı karşılanıyor.

Makine Teknolojisi Bölümü öğrencileri, okulda aldıkları eğitimle kendi üç boyutlu yazıcılarını tasarlayıp, yedek parça gibi birçok konuda imalat yapıyor.
Lise Müdürü Metin Sezer AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun modern binası, teknolojik altyapısı ve öğretmenlerle birlikte en üst puan seviyesinde öğrenci alan, mesleki eğitim veren bir okul olduğunu söyledi.

Öğrencilerin okulu severek ve seçerek geldiklerini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Öğrencilere aldıkları iyi eğitimle beraber istihdam garantisi sağlanmakta, bu işi gerçekleştirirken de okulumuzun imkanları en üst seviyede hem de iş birliklerimizle beraber katma değer arttırılmakta. Özellikle bu yıl Junior Projesi var, bu proje kapsamında da 50 öğrenci Oyak-Renault fabrikasında, aynı bir çalışan gibi üretim birimlerinde çalıştırılmakta. Bizim öğretmenlerimiz de müfredatın geri kalan kısmını tamamlamak suretiyle, çocuklar daha staja başlamadan üretime başlıyor. Firma ve sektör de kendine uygun elemanın kendine uygun şekilde yetiştirildiğini gördüğü için mezuniyet sonrası istihdam garantisi sağlanmakta."

Okulda üretim ve tasarım yapmak için serbest çalışılan yerler olduğunu ifade eden Sezer, öğrencilerin hayalindeki ürünleri imal edebildiklerini belirtti.
Metin Sezer, okuldaki 6 alanda üretilen projelerde ortaya çıkan özgün fikirlere "faydalı model belgesi" de alındığını kaydetti.

OKUL FABRİKA, ÖĞRENCİLER MÜHENDİSİ GİBİ ÇALIŞIYOR

Makine Teknolojisi Bölümü alan şefi öğretmen Gürkan Kahraman da öğrencilere tasarım ve üretim noktasında dersler verdiklerini, sektörün ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kahraman, plastik, alüminyum, demir aksamları işleyip ürünler ortaya çıkardıklarını dile getirerek, "Ürünler, makine, otomasyon gibi sektörlerin hepsinde bizim burada ürettiklerimiz kullanılabiliyor. Öğrencilerimiz gayet ilgililer, buraya gelme amaçları da yetkili birer mühendis olmak istemelerinden kaynaklanıyor. Bölümümüz bir fabrika edasında çalışmalarını yürütüyor, üretim yapıyor. Öğrencilerimiz de bir mühendis gibi bu çalışmalara katkıda bulunuyor." diye konuştu.

ÜÇ BOYUTLU YAZICILARLA ÜRETİM İMKANI

Atölye şefi öğretmen Hasan Alkan da meslek liselerinin ülkenin teknik eleman ihtiyacını karşılamak için kurulduğunu, kendilerinin de üç boyutlu yazıcılar konusunda öğrencilerle koordinasyon içinde üretim yaptıklarını aktardı.

Alkan, kendi tasarladıkları 4 tane üç boyutlu yazıcıları olduğunu belirterek, "Öğrenciler hayalindeki bir parçayı tasarlıyor. Hayalindeki parça elle tutulur hale geliyor, öğrenci bununla çok mutlu oluyor. Bunlarla ilgili projeler yaptırıyoruz, küçük de olsa birbirine monte edilebilir parçalar üretiyorlar. Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirerek mesleği sevdirebiliriz diye düşündük ve bunları uygulamaya başladık. Faydalı model konusunda da çalışmalarımız var, patent alma noktasında başvurularımızı gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Makine Teknolojisi Bölümü 12. sınıf öğrencisi Alper Pirci, meslek lisesinin kendisini daha fazla geliştireceğine inandığı için, isteyerek tercih ettiğini söyledi.
Pirci, okulun teknik altyapısı ve imkanlarıyla kendilerine çok katkı sağladığını belirterek, üniversite düzeyinde eğitim aldıklarını ifade etti.
12. sınıf öğrencisi Zeynep Melike Karabulut da bölümde okumaktan mutlu olduğunu, kendi isteğiyle okulu seçtiğini aktardı.
Makine mühendisliğini hedeflediğini kaydeden Karabulut, okulun kendine sunduğu imkanlarla kendilerini bir mühendis gibi hissettiğini dile getirdi.

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