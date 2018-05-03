Otel ve konaklama tesislerinde geceleme yüzde 22 arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOtel ve konaklama tesislerinde geceleme yüzde 22 arttı
GeriEkonomi Otel ve konaklama tesislerinde geceleme yüzde 22 arttı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
03.05.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Otel ve konaklama tesislerinde geceleme yüzde 22 arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otel ve konaklama tesislerinde geceleme yüzde 22 arttı

Turizmde yılın ilk çeyreğinde otel ve konaklama tesislerindeki geceleme ve yurt dışından gelen ziyaretçi sayıları yüz güldürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, turizm rakamlarında yılın ilk üç ayında geçmiş bütün yılların rekoru kırıldı, otel ve konaklama tesislerindeki geceleme sayılarında da önemli artış kaydedildi. 

Türkiye genelinde 2018 yılının ilk çeyreği sonu itibarıyla toplam konaklama tesisi sayısı 11 bin 106 oldu. Bu tesislerin 3 bin 809'unu Bakanlık işletme belgeli, 7 bin 297'sini de belediye belgeli tesisler oluşturdu. 

Otellerin de içerisinde bulunduğu bu konaklama tesislerinde yılın ilk üç ayında yaklaşık 26 milyon geceleme yapıldı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında geceleme sayısında yüzde 22 artış görüldü. 

7 MİLYON ZİYARETÇİ GELDİ 

Türkiye turizmde, yılın ilk üç ayında geçen bütün yılların rekorunu kırarak yaklaşık yüzde 35'lik artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Turizm gelirleri de bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış göstererek 4 milyar 425 milyon 237 bin dolara ulaştı. 

Aynı dönemde Türkiye'ye 2 milyon da yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı geldi. Böylelikle Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı toplam 7 milyonu, artış oranı da yüzde 50'yi geçti. 

Turizm gelirinin de geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla 31 artışla 4 milyar doları geçmesini dikkate alan Bakanlık, yıl sonu itibarıyla Türkiye'ye gelen turist sayısının 40 milyona, geçen yıl 26,5 milyar dolar olan turizm gelirinin de 32 milyar dolara çıkacağını öngörüyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Otel ve konaklama tesislerinde geceleme yüzde 22 arttı

TESK'ten "faiz ve konut" uyarısı

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?