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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

OSB başkanlarından Çin modeli talebi

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
OSB başkanlarından Çin modeli talebi

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER), OSB kanununda değişiklik istedi.

2 yıl önce yapılan kanun değişikliğiyle binlerce fabrikaya hizmet veren OSB’lerin gelirlerinin sıfır noktasına indiğini savunan başkanlar, bu durumun devamı halinde birçok ülkeye model olan OSB’lerin hizmet veremez hale geleceğini, sanayi yatırımlarının tarım arazilerine ve de başka ülkelere kayacağını iddia ettiler. Başkanlar, Çin’de olduğu gibi her bölgeden toplanan gelir ve kurumlar vergisinin yüzde 20’sinin OSB tüzel kişiliğine bırakılmasını istediler.

KAR SINIRLAMASI

İzmir Atatürk OSB ve OSBDER Başkanı Hilmi Uğurtaş, Ankara Anadolu, İstanbul Dudullu, Bursa Hasanağa ve Tekirdağ Çerkezköy OSB Başkanlarının katılımıyla bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı yaptı. Uğurtaş, iki yıl önce OSB kanununda yapılan değişiklikle OSB’lerdeki boş parsellerin satış fiyatına, birim maliyetin yüzde 25’inden fazlasını geçemez sınırlaması getirildiğini anımsattı. Uğurtaş, “Boş parseli olan OSB’ler ihale açıyorlar ve bu ihalede oluşan fiyatla en yüksek teklif sahibine satış yapıyorlardı. Oysa parsel sıkıntısı olan İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi OSB’lerde bir parsele 100 kişi başvurduysa kime satacağınıza nasıl karar vereceksiniz. Adamın OSB yönetiminden bugün yüzde 25 fazlaya aldığı parseli, yarın yüzde 100 fazlasıyla satmasına kim engel olacak” diye sordu.
Uğurtaş, OSB’lerdeki arsa spekülasyonunu önlemek için getirilen bu yüzde 25’lik kar sınırlamasının fabrikaları bankalara karşı da zor durumda bıraktığını söyledi. Sınırlamayla birlikte OSB’lerdeki fabrika arsalarının teminat değerinin yüzde 60’a varan oranlarda düştüğünü anlatan Uğurtaş, “Teminat veremeyen birçok fabrika durup dururken iflas ve konkordatolarla karşı karşıya kaldı” dedi. OSB’lerin gelirlerinin sıfır noktasına geldiğini belirten Uğurtaş, dünyaya örnek olan OSB modelinin devamı için düzenli gelire kavuşmaları gerektiğini vurguladı. Uğurtaş, “OSB’de yatırım yapmanın avantajı her geçen gün düşerüyor. Doğalgazda tüketim miktarımızı bir yıl önceden söylememiz isteniyor, tahminin altında kalırsak, ‘al ya da öde’ ile cezalandırılıyoruz. Tahminin üzerinde tüketirsek de metreküp fiyatı yukarı çıkıyor” dedi.

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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