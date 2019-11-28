ORKÖY kredileri orman köylüsü 73 bin aileyi rahatlattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriORKÖY kredileri orman köylüsü 73 bin aileyi rahatlattı
GeriEkonomi ORKÖY kredileri orman köylüsü 73 bin aileyi rahatlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
28.11.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

ORKÖY kredileri orman köylüsü 73 bin aileyi rahatlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ORKÖY kredileri orman köylüsü 73 bin aileyi rahatlattı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman ve Köy İlişkileri Dairesince verilen ORKÖY kredileri, orman köylülerinin refahını artırmayı ve kalkınmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesince, orman köylüsünün refahını artırmak ve kalkınmasını desteklemek amacıyla süt işlemeden defne kurutmaya, kereste fabrikasından iş makinelerine kadar farklı alanlardaki projelere verilen kredilerden bugüne kadar 72 bin 763 aile ve çok sayıda kooperatif yararlandı.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, üreticiye sağlanan destekler ve krediler kapsamında orman köylüleri ekonomik ve sosyal maksatlı kredilerden hem ferdi olarak hem de kooperatif yoluyla yararlanabiliyor.

Ferdi destekler, orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmek, odunun yakacak olarak kullanımını azaltmak ve istihdama yönelik gelir getirici olarak uygulanıyor.

Kooperatif desteklemeleri kapsamında ise orman köyünde bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri, süt işletme tesisi, zeytin salamura tesisi, ormancılık çalışmalarına yönelik iş makineleri, odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çam fıstığı işleme tesisi, defne kurutma tesisi, kereste fabrikası gibi projeleri için destekleniyor.

İSTİHDAMA DA KATKI

Söz konusu kredi uygulamaları kapsamında, 2003-2018 döneminde 65 bin 250 aileye 1 milyar 940 milyon lira, 199 kooperatife 96 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar 36 milyon lira ORKÖY kredisi sağlandı. Bu desteklerle 202 bin 237 kişilik istihdam oluşturuldu.

Sadece bu yıl kasım ayına kadar 7 bin 513 aileye 132 milyon lira ORKÖY kredisi verildi. Yıl sonuna kadar yürütülecek çalışmalarla 165 milyon lira kredi desteğinin yanı sıra, 41 milyon lira hibe olmak üzere toplam 206 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibesi sağlanmış olacak.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMAYA 144 MİLYON LİRA KREDİ

Öte yandan, Bakanlık tarafından özel ağaçlandırmaları teşvik etme çalışmaları kapsamında, odun dışı orman ürünü veren ceviz, badem ve zeytin gibi türlerle 3 hektara kadar yapılan özel ağaçlandırma çalışmalarında yatırım giderlerinin yüzde 65'ine hibe desteği sağlanıyor.

Gerçek ve tüzel kişilerce tesis edilen özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlıklara ise proje yatırım giderlerinin yüzde 25'i hibe olarak veriliyor.
Bu yılın ağustos sonu itibarıyla 158 özel orman fidanlık projesi onaylanarak özel sektör fidancılığına destek olundu. Özel ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ise 2003-2018 döneminde 144 milyon lira kredi desteği sağlanırken, bu yıl sonuna kadar 16 milyon lira hibe desteği verilmesi planlanıyor.


Ayrıca, köylülere ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine, küçük çiftçilere istihdam oluşturmak için, "Alım Garantili Sözleşmeli Fidan Üretimi" yapılıyor. Bu kapsamda, geçen yıl 1,1 milyon fidan ürettirilerek, 1,6 milyon lira ödeme yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle