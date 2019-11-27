Ordu'da yılda 3 milyon yumurta üretiliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOrdu'da yılda 3 milyon yumurta üretiliyor
GeriEkonomi Ordu'da yılda 3 milyon yumurta üretiliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
27.11.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Ordu'da yılda 3 milyon yumurta üretiliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ordu'da yılda 3 milyon yumurta üretiliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler "Kurduğumuz şirketle yumurta üreticilerine yardımcı olduk. Üreticilerimiz bizimle 10 bin tavukla yılda 3 milyon yumurta üretecek noktaya geldi" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kurdukları şirketle yumurta üreticilerine yardımcı olduklarını, üreticilerin 10 bin tavukla yılda 3 milyon yumurta üretecek noktaya geldiğini söyledi.

Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya, birlik üyeleriyle Başkan Güler'i makamında ziyaret etti.

Güler, ziyarette yaptığı konuşmada, Ordu'da katma değeri yüksek bir tarım modeli oluşturacaklarını belirterek, klasik belediyeciliğin dışına çıkarak nitelikli tarım ve çağdaş turizm konusunda teknoloji ağırlıklı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Halkın zenginleşmesi ve geleceğe dönük ihtiyaçlarının karşılanması için tarıma önem verdiklerini vurgulayan Güler, bu kapsamda sürdürdükleri çalışmalardan birinin ise organik yumurta ve aynı zamanda yem ürünleri olduğunu aktardı.

Güler, kurdukları şirketle yumurta üreticilerine yardımcı olduklarını kaydederek, "Daha evvelden yumurta üreticilerimiz mallarını satamıyordu. Hatta yaptığı işi bırakma durumundaydılar. Üreticilerimiz bizimle 10 bin tavukla yılda 3 milyon yumurta üretecek noktaya geldi." dedi.

Üreticilere organik sertifikalarını aldırarak paketlemelerine de yardımcı olduklarını belirten Güler, ürünlerini modern işletme usulleriyle satmalarını sağladıklarını söyledi.

"YENİ HEDEFİMİZ 50 BİN TAVUĞUN OLDUĞU İŞLETME KURMAK"

Güler, bugünkü toplantıda da üreticilere yarka konusunda destekte bulunacaklarını söylediklerine dikkati çekerek, "Üreticilerimizle yeni hedefimiz 50 bin tavuğun olduğu işletme kurmak. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde Ordu organik yumurtanın merkezi olacak. Böylelikle doğduğu yerde doyan bir toplumu oluşturup aynı zamanda göçü de önlemek istiyoruz." diye konuştu.

Yumurta üreticilerinden Özer Sütçü ise belediyenin verdiği desteğin hiçbir yerde verilemeyecek bir nimet olduğunu ifade ederek, "Sayın Başkanımızın seçim öncesi vaatlerinin sözde kalmadığını bize verdiği desteklerle görüyoruz. Bize vermiş olduğu her türlü destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle