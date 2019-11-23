O ödemelerde son 1 hafta! Geciktirene faiz işleyecek
Emlak Vergisi’nin ikinci taksit ödemelerinin son günü 30 Kasım. 7 gün içinde ödemezseniz, aylık yüzde 2 gecikme faizi işliyor.
GECİKTİRENE FAİZ
Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi’nin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım’a kadar yapılması gerekiyor. Kalan son 9 gün içinde Emlak Vergisi ödemesini yapmazsanız, aylık yüzde 2 gecikme faizi işliyor.
Yasalara göre bazı kesimler Emlak Vergisi’nden muaf. Yani bu zamana kadar boşuna vergi ödemiş olabilirsiniz, bunu geri almanın yolları var.
KİMLER ÖDEMEZ?
Emlak Vergisi ile ilgili merak edilenleri anlatan Lüx Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, tek evi olup emekli maaşından başka geliri olmayanlar, engelliler, işsizler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimler bu vergiden muaf. Vergiden muaf olabilmek için evin brüt 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor” dedi.
GERİ ALABİLİRSİNİZ
Vergi muafiyetinden faydalanmak için de belediyeye başvurup vergi muafiyeti formu doldurmak gerektiğini söyleyen Başaran, “Bilmeyerek ödeyenler şu ana kadar ödediği son 5 yıllık vergiyi belediyelerden talep edebilir” dedi.
Başaran, ayrıca yeni binaların inşaatın bittiği yıldan itibaren 5 yıl süreyle vergi değerinin dörtte birinden muaf olduğunu ifade etti.
YETKİ BELGESİ İÇİN 15 GÜN VAR
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında mevcut emlak işletmelerinin 5 Aralık’a kadar yetki belgesi alması gerekiyor. 5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikte verilen 18 aylık süre doluyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri aracılık faaliyetlerinde bulunamayacaklar” diye konuştu.
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