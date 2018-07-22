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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
22.07.2018 - 16:28, Son Güncelleme:

Niğde’de patates ekimi azaldı

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Niğde’de patates ekimi azaldı

Türkiye’nin en büyük patates üretim alanlarının bulunduğu Niğde’de geçen yıllarda patates para etmeyince, çiftçilerin bir bölümü fasulyeye yöneldi. Niğde merkezde, geçen yıl 220 bin dekar alana ekimi yapılan patatesin bu yıl 170 bin dekara düştüğü bildirildi.

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde merkezde bu yıl 3 bin 415 çiftçinin 170 bin dekar alanda patates ekimi yaptığını ve yaklaşık 600 bin ton rekolte beklenildiğini söyledi. Kenar, "Geçen yıl Niğde merkezde 220 bin dekar alanda patates ekimi yapılmıştı. Bu yıl ise patates ekim alanları geçen yıla göre 50 bin dekar azalmış olup yaklaşık 170 bin dekar alana düştü. Geçen yıl 770 bin ton patates rekoltesi elde edilirken bu yıl ise 600 bin ton rekolte bekliyoruz. Ekim alanları ve rekolte, sadece Niğde merkeze aittir. Bunların içerisinde ilçelerimiz dahil değildir" dedi.

REKOLTE DÜŞECEK

Patates ekiminin azaldığı gibi rekoltede de düşme yaşanacağını belirten Kenar şöyle devam etti:

"Patateste geçtiğimiz yıllarda patatesin para etmemesi üzerine Niğde merkezde çiftçiler, patates yerine fasulye ekimine yöneldi. Şu anda Altunhisar ilçemizde yazlık turfanda patates sökümlerimiz devam ediyor. Ağustos ayının 15’inden sonra da Niğde merkezde yazlık turfanda patates sökümleri başlar. Şu an itibariyle Altunhisar ilçemizde birinci sınıf patates 1 lira 50 kuruş ile 2 TL arasında satılırken, ikinci sınıf patates ise 80 kuruş ile 1 lira arasında satılmaktadır. Bu yıl yazlık patatesin para etmesiyle turfanda patates ekimi yapan çiftçilerimiz rahat bir nefes aldı. İnşallah kışlık patateslerimiz de para eder de çiftçilerimiz ve patates üreticilerimiz bu yıl biraz rahatlar" dedi.

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