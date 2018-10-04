New York’ta BiP sesleri

TURKCELL’in iletişim ve yaşam platformu olan BiP, Türkiye’nin ardından yurtdışındaki iletişimi için de gaza bastı. Geride bıraktığımız bir yıllık sürede, kullanıcı sayısını küresel oranda yüzde 70 artıran BiP, pazar liderliğini ele geçirmek için yeni bir iletişim kampanyasına start veriyor. Kampanya kapsamında ilk adres New York’ta, ünlü Times Meydanı olurken, İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde de kampanyaya başlayan BiP’in öncelikli hedefi, yıl sonuna kadar yurtdışında 25 milyon kullanıcıya erişmek. Bu hamlenin aynı zamanda Türkiye’nin dijital ihracat potansiyeline büyük katkı yapacağını belirten Terzioğlu, “Türk mühendisleri müthiş işler ortaya çıkarıyor. Sadece BiP değil, fizy, TV+, Dergilik, Lifebox, Yaani ve diğer tüm uygulamalarımızla birlikte bugün 120 milyon indirme rakamını yakaladık. Hedefimiz 3 yıl içinde bu rakamı 1 milyara çıkarmak” dedi.

DİJİTAL İHRACAT HAMLESİ

Kaan Terzioğlu, şöyle devam etti: “Tüm dünyada BiP’i kullandırma, indirme ve Türkiye’nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız bu süreci New York’tan başlatıyoruz. Reklamın ana mesajı, ‘Diğerlerini bırakın; gelin BiP’i kullanın. Yeni teknolojileri deneyimleyin; sadece kullanmakla kalmayın kullandırtın.’ Kampanya kapsamında dünya medyasının en önemli mecralarında BiP konuşulacak. Bugün Avrupa’da yaklaşık 5 milyon Türk yaşıyor. Türk vatandaşları o ülkelerde uygulamayı kullanıyor. Ancak tablo bundan ibaret değil. İran’dan Suudi Arabistan’a, Fas’tan Ukrayna ve Belarus’a, Japonya’dan Brezilya ve Antartika’ya kadar dünyanın dört bir yanında BiP kullanıcısı bulunuyor.”

SIRADA YERLİ NAVİGASYON

Turkcell’in yerli navigasyon uygulamasını da hayata geçireceğini anlatan Terzioğlu, “Bu alandaki ilk aksiyonu Kopilot adlı uygulama ile başlattık. Tüketicilerin yol ve otomobilleriyle ilgili her türlü bilgiyi almalarını sağlıyor. Mesela aracı valeye verdiğinizde vale modunu açıyorsun. Araba belli bir sınırın dışına çıkamıyor. Ya da aracınızı oğlunuza, kızınıza verdiğinizde hız limiti koyabiliyorsunuz. Son 10 yıldır üretilen her araçta kullanmak mümkün. Eski bir arabayı bile akıllı otomobile dönüştüren bu uygulamamızın ardından yerli navigasyon servisi de yakın zamanda pazara sunulacak” dedi.

TÜM 4.0 SÜREÇLERİNDE BAŞROLDE OLACAĞIZ

TELEKOM sektörünün, yerli otomobil başta olmak üzere tüm dijital dönüşüm süreçlerinin en önemli aktörü olacağını belirten Terzioğlu, “Endüstri 4.0 bizim sektörümüze yepyeni fırsatlar sunuyor. Ancak dönüşüm dediğimiz bundan ibaret değil. Bundan sonraki süreçlerde sağlık, tarım, üretim, perakende, kısacası aklınıza gelen her alanda 4.0 süreçlerinin en önemli iş ortağı olacağız. Bunun için çalışan 1000 kişilik Ar-Ge mühendisimiz, her bir sektör için yeni uygulamalar geliştiriyor. Bu uygulamalarla verimlilik fırsatlarının peşinde koşuyoruz” dedi.