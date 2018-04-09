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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
09.04.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

New York Times seçti! Türkiye'den listeye sadece orası girdi

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New York Times seçti! Türkiye'den listeye sadece orası girdi

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi, New York Times Magazin’de ’Yaz Seyahati: Bilinmeyen/Ücra/Gözlerden Uzak Adalar’ listesi içinde yer aldı. New York Times Magazin’de Bozcaada için, ’Türkiye’deki bulunan rüzgarlı şarap adası. Üzüm bağları arasında dolaşın ya da hiçbir şey yapmayın’ ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl New York Times ve Business Insider tarafından tavsiye edilen Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesi, bu yılda New York Times Magazin tarafından yaz seyahati için hazırlanan uzak adalar listesindeki 11 ada arasında yer aldı.

New York Times Magazin’de, 16 yazar tarafından hazırlanan, ’Yaz Seyahati: Bilinmeyen/Ücra/Gözlerden Uzak Adalar’ bölümünde okurlara sunulan yazıda, Bozcaada, Tayland, Portekiz, Fransa, Yunanistan ve Avustralya gibi birçok ülkenin yer aldığı 11 ada arasında 3’üncü sıradan tavsiye edildi.

New York Times seçti Türkiyeden listeye sadece orası girdi

"AKDENİZ'DE GÖRDÜĞÜN EN BERRAK, EN KRİSTAL SU"

Bu yaz gidilip ve görülmesi gereken uzak adalar listesinde yer alan Bozcaada için, Yazar Stephanie Danler, "Dar sokaklar ve beyaz badanalı binaların hepsi, adanın Yunan mirasını ve tarihini hatırlatıyor. Son zamanlarda, Bozcaada, plajları için buraya gelen İstanbul çocukları tarafından keşfedilmiş durumda (Akdeniz’de gördüğüm en berrak, en kristal su diyebilirim), ancak plajlar adanın olağan yaşam çemberinin dışında kalıyor. Bütün yerde, kutsanmışçasına bir gelişmemişlik hissediliyor. Arkadaşımın rüzgarlı şarap adası demesinin bir sebebi vardı. Rüzgar, yazın zirvesinde bile asmalar için doğal sıcaklık kontrolü sağlar. Bir günümü, Scooter ile adanın etrafındaki dairesel yolu izleyerek ve olabildiğince çok sayıda şarap imalathanesinde durup şarap tadımı yaparak geçirdim. Siz de en sevdiğiniz birini seçin, bir şişe alın ve gün batımını izlemek için Polente fenerine gidin. Daha sonra, akşam yemeği rezervasyonum için yola koyuldum. Maya restoran tek başına tüm bu geziye değer. Selçuk Aykan, restoranın ardındaki adam, bir bilim insanı iken şef olmuş. Tabağımdaki neredeyse her şey çiftliğinden gelmişti. Ekmek, peynir (26 çeşit), sayısız meze ve mükemmel, az-orta-nadir kaburga gözü. Benim gibi şanslıysanız, akşam yemeğinden sonra, garsonlar sizi tütün içmek ve meteor yağmurunu izlemek için çatıya davet edebilirler. Scooter ile eve dönerken, çok ama çok dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

 

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